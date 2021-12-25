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全球ETF規模 將破10兆美元

編譯湯淑君／綜合報導
2021年全球累計已有1兆美元新資金湧入ETF。（路透資料照片）
2021年全球累計已有1兆美元新資金湧入ETF。（路透資料照片）

今年只剩一周就要落幕，全球2021年累計已有超過1兆美元新資金湧入指數股票型基金（ETF），流入金額創紀錄，今年整體資產規模也有望首度突破10兆美元，其中以專注股票的ETF吸金最多。

根據倫敦數據顧問公司ETFGI的資料，截至11月底止，全球ETF（基金和產品）資金淨流入金額累計已達1.14兆美元，打破2020年締造全年吸金7,628億美元的紀錄。這使得全球ETF資產總值在上月底觸及9.92兆美元，到12月結束有望首度突破10兆美元大關。

往年每逢12月，流入ETF的資金流特別旺盛，尤其在美國股市漲勢強勁的年終時節。

FTFGI創辦人傅爾說：「不僅歐、美兩地交易的ETF吸納破紀錄的資金流入，較新類型如主動管理型和ESG（環境、社會和公司治理）型ETF，資金流入也破紀錄。」

總計今年1月至11月，主動管理型ETF資金淨流入1,260億美元，超越去年的911億美元；同時期ESG型ETF淨流入1,468億美元，也打破去年創下的869億美元紀錄。

全球最大資產管理集團貝萊德（BlackRock）預測，最快到2025年底，全球ETF資產總額就會攀抵15兆美元。

貝萊德iShares與指數投資全球主管拉姆吉指出，在遍布十餘國的主要數位投資平台買賣ETF可免交易手續費，通常在智慧手機螢幕上按幾下就可下單，已為ETF投資熱潮推波助瀾。

過去一年來ETF市場一項新發展，是投資人踴躍投資與比特幣連結的ETF。

這種新型ETF讓投資人無須自行管理數位錢包和金錀，也能投資加密幣，有助加密幣打入主流投資組合，與股票和債券並存。

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