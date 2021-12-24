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路透：英特爾和義大利就投資逾90億美元封裝廠密集協商

編譯劉忠勇／綜合外電
路透引述兩位知情人士報導，英特爾和義大利正就投資約80億歐元（90億美元）興建一座先進半導體封裝廠密集協商。美聯社
路透引述兩位知情人士報導，英特爾和義大利正就投資約80億歐元（90億美元）興建一座先進半導體封裝廠密集協商。美聯社

路透引述兩位知情人士報導，英特爾和義大利正就投資約80億歐元（90億美元）興建一座先進半導體封裝廠密集協商。

這筆交易將確保義大利在英特爾未來十年對歐投資800億歐元中占10%的比率，用於提升先進製造能力，以免未來的半導體晶片出現短缺。消息人士原先對路透表示，對義大利的投資規模為40-80億歐元。

彭博資訊23日也報導，英特爾計劃在法國巴黎或格勒諾布爾（Grenoble）設立研發與設計中心，在義大利設立測試與封裝廠，成本約100億美元，地點仍在協商中。彭博資訊指出，英特爾執行長基辛格可能藉由分散歐洲建廠支出，以確保不會有歐盟成員國反對補助建廠的措施，消息人士也說，這項計畫還沒敲定，主要晶圓廠可能蓋在德國薩克森邦，但薩安邦和巴伐利亞邦都在爭取設廠。

路透10月曾報導，歐盟最大經濟體德國是英特爾計劃在歐洲建立超級晶圓廠區（megafab）的首選地，但法國也在考慮中。擬建的義大利工廠將是一座先進的封裝廠，採用先進技術。

消息人士向路透，英特爾和義大利總理德拉基領導的政府正討論從動工開始的10年內總共投資90億美元。消息人士強調，協商很複雜，羅馬方面希望在正式確定一套優惠條件之前，英特爾先陳明在義大利的計畫，特別是在就業和能源成本方面。 消息人士說，如果羅馬和英特爾達成協議，雙方將繼續討論選定廠址。

不過，英特爾執行長基辛格本月已表示，他希望明年初宣布美國和歐洲新晶片廠的選址。

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