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歐洲能源警報 威脅經濟復甦

編譯湯淑君／綜合報導

歐洲電力和天然氣價格飆上歷史新高，正在威脅能源供應商的生存，有的賠本經營苦撐待變，有的甚至不支倒閉。歐洲大型工業集團也被迫減產因應，可能阻礙歐洲的經濟復甦腳步。

英國、荷蘭、德國、捷克、比利時到芬蘭，能源供應商紛紛面臨關門危機。受創最深的是以固定價格出售能源的業者，必須承受行情劇烈波動。礙於多國對能源訂價規定甚嚴，廠商無法把躉售價格上漲轉嫁顧客。

彭博資訊報導，截至目前為止，已有超過40家能源供應商倒閉，包括在英國和荷蘭營運的Enstroga，9月才宣布暫停英國業務，六周後連荷蘭部門也關門。該公司執行長指出，種種能源市場自由化措施現在都沒用，「到頭來，消費者將付出空前高的代價」。

近幾個月來，歐洲天然氣和電價劇烈波動，反映需求升高、庫存量低、核電廠停擺和俄羅斯輸送量減少壓縮供應等因素。例如，一年後交付的德國電價今年來躍漲逾500%，天然氣價格更飆升800%。

協助處理Neckermann Strom破產案的律師范布瓦德說，價格漲翻天已加劇德國能源市場「割喉競爭」。這家擁有約1.3萬名用戶的電力和天然氣公司，已在17日聲請破產。

歐洲金屬和肥料工業公司也遭波及，財務日益緊繃 。歐洲最大鋁業公司法國Aluminium Dunkerque Industries過去兩周來減產因應，已減產約3%，且若電價依然盤旋高點，可能會進一步調降產量。

托克集團（Trafigura） 旗下金屬公司Nyrstar打算1月初在法國暫停生產鋅金屬，在比利時和荷蘭的其他工廠將繼續減產運作。羅馬尼亞肥料大廠Azomures也已暫停生產作業。

金屬貿易商Concord資源公司執行長韓森指出，歐洲鋁業、和其他能源密集的金屬冶煉產業正遭遇存續危機，而且之後營運也不容易回歸常態。

能源短缺、加上新冠變種病毒Omicron蔓延，正加劇歐洲企業的供應鏈瓶頸，使歐洲的經濟復甦前景更趨黯淡。哥倫比亞大學全球能源政策中心研究學者柯布指出，現在不只面臨能源成本問題，而是整條供應鏈都出狀況，也不只取暖費用變貴，就連用餐成本都因為蔬果價格高昂而上升。

歐洲電力和天然氣價格飆上歷史新高，正在威脅能源供應商的生存，有的賠本經營苦撐待變...
歐洲電力和天然氣價格飆上歷史新高，正在威脅能源供應商的生存，有的賠本經營苦撐待變，有的甚至不支倒閉。 (路透資料照片)

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