彭博：英特爾擬在德蓋晶圓廠

英特爾的歐洲擴廠計畫將包括在法國和義大利增建設施，並在德國建立生產晶圓廠。(路透資料照片)

消息人士透露，為了迎戰台積電等亞洲業者，晶片 巨頭英特爾（Intel）的歐洲擴廠計畫，將包括在法國和義大利 增建設施，並在德國 建立生產晶圓廠。

彭博資訊報導，英特爾計畫在法國巴黎或格勒諾布爾（Grenoble）設立研發與設計中心，在義大利設立測試與封裝廠，成本約100億美元，地點仍在協商中，主要的晶圓製造廠則將落腳德國，成本可能超過200億美元。

法國、德國及義大利政府的代表，與英特爾的美國和歐洲發言人都拒絕評論。

彭博資訊指出，英特爾執行長基辛格可能藉由分散歐洲建廠支出，試著在最多的歐盟成員國境內設廠，以確保不會有歐盟成員國反對補助建廠的措施，消息人士也說，這項計畫還沒敲定，主要晶圓廠可能蓋在德國薩克森邦，但薩安邦和巴伐利亞邦都在爭取設廠。

英特爾明年的興建新廠與設備支出上看280億美元，高於今年的約180億美元。基辛格正力圖把英特爾帶回昔日的領導地位，英特爾近年來受困於製程趕不上台積電、三星等先進晶圓代工廠，導致產品效能常不如競爭對手，一路喪失原本獨霸的優勢。基辛格也企圖擴張美國的生產線，加上歐洲的晶圓廠，將使英特爾佔據更有利位置，與亞洲的競爭對手抗衡。

歐洲規模4000億美元的晶片產業正在逐年萎縮，英特爾的投資將注入新動力。英特爾目前已經在愛爾蘭有較舊製程的晶圓廠，而從AMD分家的格羅方德（Global Foundries）在德國德勒斯登擁有晶圓廠，但整體而言，歐洲的晶片廠使用的不是最先進的技術，無法生產最先端的高級晶片。