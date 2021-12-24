亞馬遜雲端事業 遭反托辣斯調查

彭博資訊22日引述知情人士報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）正在推動對亞馬遜 （Amazon ）雲端 運算業務的反托辣斯調查。

報導指出，FTC主席麗娜汗（Lina Khan）長期以來對亞馬遜多所批評，她推動了前任主席在前幾年就展開的調查。消息人士透露，FTC調查人員已經在過去幾個月聯絡數家相關公司，蒐集關於亞馬遜雲端事業Amazon Web Services（AWS）與競爭問題相關的資訊。

亞馬遜160億美元的雲端事業，是這家電子商務巨頭的主要獲利來源。FTC可能關切的焦點在於，亞馬遜是否有動機歧視、懲罰與其他雲端服務供應商合作的軟體公司，偏袒只與AWS合作的公司。

亞馬遜今年6月向FTC請願，尋求麗娜汗迴避任何針對亞馬遜的反托辣斯執法決定。亞馬遜主張，她在擔任哥倫比亞大學法學院教授時對亞馬遜的一些批評，顯示她的立場偏頗。

亞馬遜的AWS占2020年雲端運算市場的41%，市占率高居第一，微軟的Azure緊追在後，市占率為20%。

FTC對AWS反托辣斯調查的消息，衝擊亞馬遜股價在22日盤中跌深1%，但收盤小漲0.36%至3420.74美元。