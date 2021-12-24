花旗整頓業務 售菲消金事業

花旗集團（Citigroup）同意以550億披索（約11億美元），把菲律賓的消費金融業務賣給菲律賓聯合銀行（UnionBank of Philippines），加快退出亞洲消金事業的腳步。

UnionBank在23日說，這樁交易將使該公司取得花旗在菲國的信用卡 、無擔保貸款、存款和投資 業務，以及花旗金融服務及保險經紀菲律賓公司（CFSI），預定2022年下半年完成，並將留用約1750名員工。

花旗在菲律賓的消金事業股權價值為97億披索，代表這樁交易是溢價收購，溢價額達453億披索。

UnionBank執行長兼總裁波提斯塔說：「我們期待這個改變遊戲規則的機會，能使我們的信用卡業務大躍進，並在消費市場的高端領域大舉擴張我們的銀行業務。」

花旗集團在執行長芙瑞瑟率領下，正在出脫某些市場的消金業務，以更著重於投資銀行等較有利可圖的業務 ，同時聚焦於香港、倫敦、新加坡、阿聯的財富管理業務。

花旗的菲律賓消金事業已吸引UnionBan、BDO Unibank、大都會 銀行信託公司及菲律賓群島銀行出價收購，最後由UnionBank勝出。花旗是菲律賓第三大信用卡發卡銀行，且擁有為數不少的財務管理顧客。