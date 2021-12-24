特斯拉簽約Syrah 穩定石墨供應

電動車大廠特斯拉 （Tesla）已同意向澳洲Syrah資源公司，收購Syrah將於美國新廠生產的電動車電池原料石墨電極（graphite anode），確保供應無虞。特斯拉執行長馬斯克 也說，已「幾乎完成」減持特斯拉股票 的行動，帶動特斯拉股價走揚。

Syrah計畫在路易斯安那州維達利亞市設立一座工廠，將加工來自莫三比克的石墨，成為美國首座石墨電極材料的供應設施。Syrah表示，將在新廠啟用後的最初四年，供應石墨電極材料給特斯拉，若進一步擴產，特斯拉可選擇額外加購。

彭博新能源財經指出，中國幾乎包辦所有的電極用材料石墨生產。特斯拉本月稍早已要求美國政府對來自中國的石墨豁免關稅，聲稱無法從其他地區獲得足夠材料。Syrah在簡報中引用產業估計指出，維達利亞廠一開始的年產能為1萬噸，在2025年前能滿足約3%的美國電池需求。此外，申報資料顯示，馬斯克又賣出約93.4萬股特斯拉股票，價值約9億2860萬美元，上月以來已共賣出超過150億美元的持股。他在申報資料公開前，22日在推特表示，已「幾乎完成」減碼特斯拉持股的行動，「我賣出的股票，應該約占我特斯拉總持股的10%」。

在馬斯克表示他已幾乎完成售股行動後，特斯拉股價22日大漲7.5%至1008.87美元，市值重返1兆美元，23日早盤續揚1%。不過，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）22日表示，已對特斯拉展開調查，已了解該公司允許乘客和駕駛在車輛行進時，能用車內觸控面板玩遊戲的「Passenger Play」功能，「可能會讓駕駛分心」的風險。