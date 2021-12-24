反聖嬰效應 加劇糧食通膨

「反聖嬰」氣候型態預料將在未來幾個月震撼全球糧食市場。（路透）

「反聖嬰」氣候型態預料將在未來幾個月震撼全球糧食市場，全球最大黃豆出口國巴西 的部分地區現已出現警兆，田地嚴重缺水，高溫導致黃豆作物嚴重受損。巴西產量堪憂帶動芝加哥 黃豆期貨價格23日盤中盤旋於四個月高點，馬來西亞棕櫚油期貨也因生產憂慮而漲至一周高點，加劇糧食通膨疑慮。

巴西南部巴拉納州（Parana）黃豆首要產區的農民指出，已有兩個多月未見普遍性的降雨，70%的作物可能都將乾死，整個產區的情況皆是如此。

當地農業主管機關已調降本季的預估黃豆產量12%，若氣候持續惡劣，還可能進一步調降，使原本對豐收的期望淪為泡影；即使巴拉納州未來幾天可能降雨，但已無法使黃豆作物復活。基於南部黃豆產量流失，一些顧問公司已經下修巴西的產量預估。

目前巴拉納州的惡劣情況只是例外；中部及北部地區由於氣候良好，黃豆可望豐收。分析師指出，巴西今年黃豆收穫量仍可能創新高。

業界正在關注巴西南部的生產情況。位於巴西與阿根廷邊境 的南里約格蘭德州在黃豆播種期間，降雨量低於平均水準，但現在幾乎已完成收穫。一些田地需要重新栽種，但產量要到明年才能確定。

如果接下來降雨良好，該州仍會有好的收成。

由於巴西黃豆收成展望不佳，芝加哥黃豆3月期貨價格23日小漲0.1%至每英斗13.36美元，為8月來高點，本周以來累計上漲3.7%，將締造5月來最長周線漲勢；美國金融市場24日因平安夜假期而休市一天。

玉米期貨23日盤中也漲0.3%至每英斗6.04美元，接近6月來高點，本周來累計漲1.9%；小麥期貨盤中小跌0.2%，報每英斗8.1275美元，本周來累計攀漲4.9%。

中國大量採購預定明年頭幾個月交貨的巴西黃豆，也帶動行情走高。中國進口量占全球總進口量的60%，且由於中國致力於使豬肉能夠自給自足，預料將持續增加黃豆及玉米進口量。

另一方面，馬來西亞棕櫚油3月期貨上漲0.6%至每噸4476馬元，三個交易日已來累計上漲4.2%，原因是大馬12月1-20日產量比11月同期萎縮約13%。