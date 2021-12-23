塞港惡化 貨櫃輪恐掀跳港潮

貨櫃輪停航、跳港恐成新常態。根據海運權威機構德魯里（Drewry）發布最新數據，本周起算的未來四周內，全球三大航運聯盟陸續取消了44個航次，取消率為8%，以遠東到北美航線最嚴重，達七成五。

更嚴重的是，船班因塞港大亂，外電指出，同時隸屬2M海運聯盟的兩大巨擘馬士基（Maersk）和地中海航運（MSC）宣布跳港計畫。下個月起，上述公司將不靠歐美某些大港，而是否引發前十大航商跟進，受到關注。

有貨攬業者指出，跳港用最簡單的說法就是「過站不停」，根據12月16日南加州 港口船舶排隊名單追蹤，共有138艘船等待進入南加 州港口作業，MSC有18艘船在等待，成為等待進港船舶排名第一的航商，由於太多的船舶卡在美西外海，也開始影響到2M的航班計畫。

北美的擁堵問題持續處於歷史高位，歐洲碼頭的擁堵問題正在惡化，塞港還是沒有改善跡象；隨著Omicron病例的增加，不少國家對運輸工人採取加強版檢疫措施，因人力告急而形成供應鏈 危機；加上農曆春節前趕出貨潮將至，預計1月運價將壓不住，恐有暴衝疑慮。

另外，根據Drewry所發布的最新數據，接下來的四周（今年第51周到明年第二周）全球三大航運聯盟陸續取消多個航次，其中，取消航次最多的是陽明海運所屬的THE聯盟，共23個航次；2M聯盟達到八個航次。

貨攬業者指出，目前塞港的情況是完全無解，原本在美國政策協助下，開始舒緩，然而，現在船舶還是卡在往美西的路上，造成美西運力供給不足，需要的客戶只能不斷等待，貨量愈等愈多，推估旺季時，運價只會更高、不會最高。

目前亞洲至北美運力和設備一直處於嚴重不足，宣布停航增多，市場搶艙位一觸即發，預測春節前需求依然強勁；而且回程貨也因為船班擁堵、延誤、航次遞延，想到亞洲的貨也等不到船來載，回程線價格也不斷在上揚中。