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Omicorn效應 科技大廠退出CES展

編譯洪啟原、林奕榮／綜合報導
拉斯維加斯消費電子展（CES）主辦單位消費者科技協會（CTA）表示，明年1月5至8日如期舉辦。（路透）
拉斯維加斯消費電子展（CES）主辦單位消費者科技協會（CTA）表示，明年1月5至8日如期舉辦。（路透）

2022拉斯維加斯消費電子展（CES）定明年1月5至8日舉行，但由於對Omicorn新冠變種病毒的疑慮加劇，許多科技大廠已決定退出這場科技業年度盛會，包括電商巨擘亞馬遜、臉書母公司Meta、推特等。但包括台灣宏達電旗下虛擬實境裝置部門和三星等南韓企業，仍將共襄盛舉。

CES主辦單位消費者科技協會（CTA）表示，明年的CES仍將如期舉行，也將採取必要的防疫措施，包括與會者必須接種疫苗、佩戴口罩並配合篩檢等。CTA預估，將有5萬至7.5萬人參加，部分內容將採線上舉辦。往年CES的參加人數都接近20萬人。

對南韓企業而言，CES是爭取全球關注的重要舞台，許多南韓公司的高層仍計畫出席。三星電子表示，「正密切觀察目前的公衛狀況，並採取適當的措施，可能會減少赴現場參展的代表團人數，並加強線上體驗。」現代汽車集團表示，會長鄭義宣有意出席；SK集團會長崔泰源據傳也考慮參展。

美國汽車製造大廠通用汽車公司表示，執行長巴拉（Mary Barra）仍打算在1月5日親自出席，展示通用的Silverado電動皮卡車並討論公司策略。智慧手機製造商OnePlus和宏達電旗下虛擬實境裝置部門HTC Vive在內的幾家科技公司，也打算出席CES。但亞馬遜說，由於Omicorn的狀況有變且充滿不確定性，決定不出席明年的CES。

推特表示：「由於確診案例激增，我們決定取消參展。我們將密切注意明年的疫情發展，並找機會與客戶及和合作夥伴聯繫。」推特原計畫讓部分員工參加小組討論，最後仍決定取消出席，並研究線上展覽可能性。

Meta也說，隨著外界對新冠病毒持續蔓延的疑慮日增，基於對員工的高度關心和抱持謹慎態度，Meta不會讓員工參加CES實體大會。

Pinterest原本考慮縮小銷售與合作夥伴團隊的會議區域，最終仍決定不參展。

高通、Sony和Google及自駕技術公司Waymo等企業則表示，目前正在研議參展或舉行會議等計畫。晶片製造商輝達將安排兩名高層，以視訊方式發表主題演說。

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