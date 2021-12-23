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土國總統出手 里拉止跌回升

編譯林聰毅／綜合報導

在總統厄多安宣布鼓勵國人持有里拉的新措施後，經歷數月重貶危機的土耳其里拉終於止跌回升，從歷史低點反彈。厄多安22日宣稱，這項協助存款戶的方案已達成其目標。

前兩天激情飆升25%後，里拉兌美元22日盤中下跌0.5%至12.55里拉。當厄多安20日宣布保護里拉存款免於進一步貶值的計畫時，里拉最初跌至歷史低點18.40兌1美元，之後在劇烈波動交易中持續走升。

厄多安在20日的電視演說中表示，政府將保證里拉存款的存款利率與外幣存款利率相同 。根據此新措施，倘若投資人將外幣換成里拉存入定存帳戶，政府保證存款利率至少是外匯變動率，徜若該變動率小於官方公告存款利率，則以較高的存款利率計價。財政部並指出，投資人可選擇3、6、9及12個月期定存，若提前解約，將以較低外匯變動率計價。

此舉立即刺激對里拉的強勁需求，兌美元匯價20日狂漲18.8%、21日再漲6.3%，對於大多數貨幣每天波動不到1個百分點的外匯市場而言，這是相當驚人的走勢。但受厄多安實施激進的貨幣寬鬆政策影響，里拉今年迄今仍跌約40%，且大部分跌幅出現在過去幾個月。

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