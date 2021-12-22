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Omicron衝撞主要央行緊縮政策

編譯林聰毅／綜合報導
Omicron變種新冠病毒迅速肆虐全球，迫使歐亞國家重啟局部封鎖措施，預料將衝擊本季的經濟成長，市場也開始懷疑主要央行能否維持先前表明的鷹派立場。圖為葡萄牙里斯本一個疫苗接種中心。（Getty Images）
Omicron變種新冠病毒迅速肆虐全球，迫使歐亞國家重啟局部封鎖措施，預料將衝擊本季的經濟成長，市場也開始懷疑主要央行能否維持先前表明的鷹派立場。圖為葡萄牙里斯本一個疫苗接種中心。（Getty Images）

Omicron變種新冠病毒正在迅速肆虐全球，迫使日本、南韓、紐西蘭、愛爾蘭等歐亞國家重啟局部封鎖措施、或延後開放邊境，預料將衝擊本季的經濟成長，市場也開始懷疑主要央行能否維持先前表明的鷹派立場。

Omicron變異株已成為美國的主流變種病毒。美國疾病防治中心（CDC）20日表示，18日止當周新增的染疫病例有73%是感染Omicron病毒，境內還出現首起確診Omicron病毒的病逝案例。美國總統拜登21日發布冬季防疫策略，預料將主打擴大篩檢與呼籲施打疫苗，但不會宣布「硬封鎖」措施。

Omicron病毒11月在南非度現蹤以來，已傳播至至少89國。世衛組織（WHO）上周末說，Omicron確診病例以每1.5到3天增加一倍的速度在社區傳播。即使在人口免疫力高的地區，傳播速度也很快。

南韓、德國和愛爾蘭等國家已恢復局部封鎖或其他社交距離限制措施，荷蘭更全面封鎖。

紐西蘭也把開放邊境計畫的實施時間延後至2月底，日相岸田文雄也說，將暫時延長日本的鎖國邊境管制，未說明結束時間。

彭博資訊估算，在Omicron疫情與相關封鎖措施，將第4季全球經濟成長率腰斬，只比第3季成長0.7%，增幅只有第3季的一半。歐元區本季經濟預估季比將成長0.8%，比11月的預測低0.3個百分點，美國本既成長率預估約1.2%，中國將趨緩至4.5%。

Omicron病毒引發的憂慮升溫，也使交易員愈來愈難相信央行政策是否真會轉向鷹派，特別是拜登政府的1.75兆美元支出方案遭參議員曼欽反對而卡關後，市場更加懷疑聯準會（Fed）預期的明年升息3碼前景。

貨幣市場也不再預期英國央行明年2月會升息1碼。紐約梅隆銀行資深歐洲、中東及非洲市場策略師傑佛里．余（音譯）說，央行上周展現鷹派立場，但經濟成長可能因Omicron而面臨更大的下行風險，市場可能需要重新考慮財政政策是否會和貨幣政策一樣充裕。

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