Nike財報優 股價飆

Nike克服供應鏈和生產方面的挑戰，上季財報優於預期。（路透）

假期購物旺季到來，Nike克服供應鏈 和生產方面的挑戰，上季財報優於預期，且預期供應鏈問題將持續改善，帶動股價21日大漲9.65元，漲幅6.15%。

Nike在20日美股盤後公布，11月30日止的年度第2季（上季）淨利比去年同期攀增7%至13.4億美元，每股盈餘為83美分，營收 則成長1%至113.6億美元，都高於市場預估。上季財報包含「黑色星期五 」的銷售額。

Nike上季在北美市場的強勁業績，抵銷了大中華地區的營收銳減困境。北美地區上季營收成長12%，因美國經濟重啟及疫苗接種讓民眾放心前往門市消費，大肆採購外出跑步和健行所需的球鞋。Nike也表示，儘管面臨供應鏈瓶頸，北美市場的直接面對消費者（DTC）事業仍創下黑五銷售紀錄。

大中華地區營收則年減24%至18.4億美元，「主因是新冠疫情導致工廠關閉，可用庫存水準降低」，但上季庫存價值比一年前成長7%至65億美元，因運輸中的庫存量已經升高。

Nike財務長弗蘭德說，大中華地區已出現令人振奮的跡象，儘管庫存供給受擾，仍預期2022年年度的業績將回升，本季開始持續好轉。

傅蘭德說，Nike維持全年財測不變，預估營收將成長約5%，毛利率則可望高於先前的預測，本季營收的年增幅預料將為中低個位數。

Nike執行長杜納何說，強勁的上一季財報，進一步證實該公司在不斷變動的環境中，所執行的策略生效。

Hali合夥公司分析師拉米瑞茲認為，Nike累積庫存的表現良好，而且消費者的需求非常高，因此該公司的長期成長動能不會減弱。