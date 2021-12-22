液化天然氣出口 美明年稱霸

路透報導，美國2022年的液化天然氣 （LNG）出口將超越卡達及澳洲 ，成為全球最大的LNG出口國，且將維持霸主地位多年。

2015年以來，全球LNG需求量年年創新高，主因為中國大陸及亞洲其他國家的需求激增，而新增的需求主要靠美國出口持續增加來滿足。

美國LNG出口量2016年以來就年年衝高，2022年仍將持續不墜。近來歐洲能源供應短缺，也仰賴美國LNG填補缺口。

美國能源資訊局（EIA）預估，2022年LNG出口量將達每日115億立方英尺（BCFD）。高盛估計，這約占全球LNG出口量的22%。10億BCFD的LNG相當於500萬戶美國家庭的一日所需。

美國LNG出口能力預料在2025年之前仍是全球第一；屆時卡達的北方天然氣田擴張計畫將開始投產，可能奪回榜首，但若美國業者興建新的LNG出口設施，則美國未必就會跌下王座。美國擴大LNG出口，有助緩解全球天然氣供給緊俏的壓力。

今年全球氣價迭創新高，因歐洲積極重建庫存，且亞洲需求強勁；10月時美國天然氣期貨價格也創12年來新高。

今年迄今，美國LNG出口以亞洲為主要市場，其中13%銷往南韓，13%銷往大陸，10%賣給日本。尤其是中國進口商今年終於承諾將買進美國LNG。

美國最大的LNG出口商錢尼爾能源公司近月來已經簽下多筆銷售合約，使該公司能夠確保資金來源，來落實新的出口計畫。

燃燒天然氣的排碳量相對較低，因此隨著減碳 運動聲勢高漲，歐洲及亞洲電廠都擴大使用天然氣來發電；而且天然氣發電能夠快速因應突然增加的電力需求，這是再生能源無法相比的優勢。