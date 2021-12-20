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歐洲電費創新高 LNG難得比亞洲高 賣家將船掉頭供貨

編譯劉忠勇／綜合外電
為滿足能源需求，歐洲液化天然氣現貨價格已出現罕見高於亞洲的現象，也導致多艘開往亞洲的液化天然氣輪掉頭轉供歐洲所需。路透
為滿足能源需求，歐洲液化天然氣現貨價格已出現罕見高於亞洲的現象，也導致多艘開往亞洲的液化天然氣輪掉頭轉供歐洲所需。路透

由於氣溫降低，法國又停止核電廠供電以利檢修，歐洲各國周一電費在預期需求大增的心理下，漲至歷史新高或多年來高峰。

除天氣變冷、核電停機外，風電供電也不足，加上天然氣價格高漲，西班牙單日電價漲到歷史新高，法國則漲到2009年來最高價位。受到俄羅斯供氣的干擾，今年以來天然氣價格漲了六倍之多，交易員預料，隨進入冬季最冷的月份，價格還會上漲。

顧問公司Marex 發布報告說：「歐洲天氣受到阻斷高氣壓的影響可能持續。」這個高氣壓會導致氣溫變低，並阻絕多風且潮溼的低氣壓。巴黎氣溫預料今天會降至攝氏零度，本周預料會降到零下3.8度。

法國電力公司周日中午停止 Chooz-1核電機組到1月23日，已有四部核能發電機組因安全因素停機檢修。

法國供周一所需的隔日電價，周日中午在Epex 現貨標售漲到每百萬瓦時 382.08歐元，德國則漲到331.37歐元，是歷來第三高。西班牙則在OMIE交易所創下歷史新高339.84歐元。

為滿足能源需求，歐洲液化天然氣現貨價格已出現罕見高於亞洲的現象，也導致多艘開往亞洲的液化天然氣輪掉頭轉供歐洲所需。

高盛分析師 Damien Courvalin 上周五在一場電話會議上說：「歐洲出高價買走亞洲的天然氣，以免出現缺電。」他表示，相對於歐洲，亞洲今年冬天氣溫尚稱溫和。

賣家於是開始將LNG由亞洲運往歐洲，以賺取價差，未來幾周這個趨勢將有增無減。

一般來說，歐洲LNG不是靠美國、俄羅斯、就是靠奈及利亞或中東供貨。不過，交易員正觀察，若由太平洋地區的產地直運歐洲是否有利可圖。

據彭博追蹤的海運資料，一艘LNG船 Minerva Chios 從美國航向亞洲，卻於12月15日掉頭轉向紅海。另一艘 LngShips Manhattan 原本開往中國，也從美國改往北歐。

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