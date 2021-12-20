企業變招 自建客戶資料庫

企業正自行開發工具蒐集消費者資訊，以建立龐大客戶資料庫。（路透）

科技巨擘和政府防範企業蒐集消費者隱私 的新措施，正對依賴用戶數據投放線上廣告的企業帶來威脅，促使從釀酒商到速食連鎖業者等諸多企業「自力更生」，自行開發工具蒐集消費者資訊，以建立龐大客戶資料庫。

華爾街日報報導，長期以來，企業的優先要務都是蒐集客戶數據，並且高度仰賴科技巨頭、廣告科技公司等商業夥伴提供的數據，以決定投放廣告策略，但這種做法正面臨抨擊。

蘋果調整旗下裝置，限制應用程式開發者追蹤用戶的方式，Google 也計劃對Chrome瀏覽器進行類似調整。美國加州 和歐洲的隱私法令也加強監管數據。

各品牌正以各種策略說服用戶自行交出數據，包括各類回饋方案、抽獎活動、小測驗、問卷及QR Code。

代表酪梨農和包裝商的非營利行銷組織Avocados From Mexico，正鼓勵消費者上網登錄收據以賺取點數，兌換酪梨主題的運動服飾。該組織並舉辦抽獎，消費者只須掃描店內QR Code，輸入姓名、生日、電郵、電話號碼等資料，就可參與，大獎是一輛卡車。

不過，各大品牌可能須投入大筆資金，才能建立詳細客戶檔案，因為這需要複雜的軟體和資料科學的專業知識。無論這些品牌能成功取得多少用戶數據，相較於臉書、Google、亞馬遜等科技巨頭手上的個資，可能都只是小巫見大巫，因此在可預見的未來裡，行銷人員仍會繼續投入大筆資金，在這些平台打廣告。

不過，企業若能擁有自己的強大資料庫，最終能降低線上廣告活動成本。