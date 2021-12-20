我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

李靚蕾再嗆王力宏：認不認召妓、約砲、劈腿

企業變招 自建客戶資料庫

編譯易起宇／綜合報導
企業正自行開發工具蒐集消費者資訊，以建立龐大客戶資料庫。（路透）
企業正自行開發工具蒐集消費者資訊，以建立龐大客戶資料庫。（路透）

科技巨擘和政府防範企業蒐集消費者隱私的新措施，正對依賴用戶數據投放線上廣告的企業帶來威脅，促使從釀酒商到速食連鎖業者等諸多企業「自力更生」，自行開發工具蒐集消費者資訊，以建立龐大客戶資料庫。

華爾街日報報導，長期以來，企業的優先要務都是蒐集客戶數據，並且高度仰賴科技巨頭、廣告科技公司等商業夥伴提供的數據，以決定投放廣告策略，但這種做法正面臨抨擊。

蘋果調整旗下裝置，限制應用程式開發者追蹤用戶的方式，Google也計劃對Chrome瀏覽器進行類似調整。美國加州和歐洲的隱私法令也加強監管數據。

各品牌正以各種策略說服用戶自行交出數據，包括各類回饋方案、抽獎活動、小測驗、問卷及QR Code。

代表酪梨農和包裝商的非營利行銷組織Avocados From Mexico，正鼓勵消費者上網登錄收據以賺取點數，兌換酪梨主題的運動服飾。該組織並舉辦抽獎，消費者只須掃描店內QR Code，輸入姓名、生日、電郵、電話號碼等資料，就可參與，大獎是一輛卡車。

不過，各大品牌可能須投入大筆資金，才能建立詳細客戶檔案，因為這需要複雜的軟體和資料科學的專業知識。無論這些品牌能成功取得多少用戶數據，相較於臉書、Google、亞馬遜等科技巨頭手上的個資，可能都只是小巫見大巫，因此在可預見的未來裡，行銷人員仍會繼續投入大筆資金，在這些平台打廣告。

不過，企業若能擁有自己的強大資料庫，最終能降低線上廣告活動成本。

隱私 Google 加州

上一則

十科技浪潮 形塑未來樣貌

下一則

專家：Omicron、Delta 並存機率高

延伸閱讀

料理功夫／聖誕素小吃

料理功夫／聖誕素小吃
Google：不遵守疫苗政策雇員 恐被減薪或裁員

Google：不遵守疫苗政策雇員 恐被減薪或裁員
Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬

Google員工薪資曝光 「這職位」最高1年賺65萬
Google發1600美元紅利給全球員工 外聘、實習生也有份

Google發1600美元紅利給全球員工 外聘、實習生也有份

熱門新聞

美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

2021-12-16 07:44
25％美國受訪者認為通膨是威脅退休計畫最大風險。路透

愈來愈多美國人認為 通膨是退休計畫最大風險

2021-12-14 10:51
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
日本經濟研究中心預估，中國經濟趕超美國要延後4或5年到2033年。路透

報告：中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

2021-12-15 00:10
特斯拉執行長馬斯克說，狗狗幣比比特幣更適合用來買東西。（路透）

馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線

2021-12-13 18:57
美國近來通膨率居高不下，令消費者感嘆錢變得愈來愈薄。 路透

你有多擔心通膨？紐時：透露你是什麼樣的人

2021-12-15 08:59

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包