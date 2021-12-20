巴隆：2022投資生醫、不動產股

巴隆金融周刊（Barron's）公布2022年展望指出，在美國聯準會（Fed）立場轉鷹、以及經濟與企業獲利成長放緩之際，明年股市的投資 報酬率將遠比今年遜色，債市也面臨挑戰，專家建議在進入2022年時，可採防禦布局，投資醫療保健與不動產類股，也可考慮能源與金融股。

巴隆周刊最新一期封面故事主題為「2022年展望」，訪問經濟學家與策略師如何看待明年經濟與投資前景。

專家認為，明年經濟將持續回溫，強勁的家庭收支和緊俏的勞動市場將支撐消費者需求，但供應鏈壓力、勞工短缺和通膨可能持續的存在。

Yardeni研究公司創辦人雅德尼預期，明年消費者與資本支出將繼續推動經濟，但將回到較正常的成長率。他預估美國經濟明年將成長3.3%。

多數經濟學家預期，美國通膨率明年上半年將維持在高點，之後隨供應鏈問題解決而放緩，穩定在3%左右，遠高於Fed的2%目標。

策略師預估，史坦普500指數 今年報酬率約為26%（包括股利），明年該指數的目標區間將介於4,500點到5,000點的低端，若漲至5,100點，漲幅約為9%，股息殖利率 約為1.3%。企業獲利方面，明年標普500指數成分股獲利估將成長9%。

專家也建議，投資人應把注意力轉向優質公司，強勁的利潤率和定價能力是選股關鍵，摩根士丹利推薦生技業者艾伯維 、遊戲業者動視暴雪、科技業者思科和甲骨文、電信業者康凱斯特，以及嬌生。

策略師認為，明年美國10年期公債殖利率將攀升至2%左右，若要規避通膨風險，可投資原物料商品和不動產。