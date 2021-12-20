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歐再現封城 金融市場備戰

編譯林奕榮／綜合報導
Omicron新冠變種病毒疫情在歐美出現升溫跡象，促使投資人重新思考近期的金融市場展望，預估美股未來幾周都可能承受壓力。（路透）
Omicron新冠變種病毒疫情在歐美出現升溫跡象，促使投資人重新思考近期的金融市場展望，預估美股未來幾周都可能承受壓力。（路透）

Omicron新冠變種病毒疫情在歐美出現升溫跡象，荷蘭宣布再度實施全國的嚴格封鎖措施，成為歐盟第一個再度實施全國封禁的國家，英國倫敦也宣布進入「重大事件」狀態。這些發展已促使投資人重新思考近期金融市場展望，預估美股未來幾周都可能承受壓力，科學家也調整對疫情發展的預測。

美國確診數升高，聯邦官員在呼籲民眾接種疫苗之際，總統拜登預定21日就Omicron病毒發表談話，公布當局將採取的「冬季計畫」和其他新措施，以支援需要協助的社區，並向民眾示警未接種疫苗危險。

歐洲方面，荷蘭成為第一個重新實施嚴格封鎖措施的歐盟成員國，英國倫敦宣布進入「重大事件」狀態，以協助醫院應對疫情，德國宣布將管制來自英國的入境旅客。

相較於一、兩周之前，美國的疫情前景正轉趨黯淡，儘管Omicron病毒對公衛和經濟的衝擊可能比前幾波疫情小，但這個假期購物旺季的展望令人擔憂。最理想的情境是Omicron病毒雖會快速擴散至美國各地，但住院率和致死率較之前低。

專家指出，在聯準會（Fed）轉向鷹派之際，投資人仍應準備迎接未來一、兩個月都將充滿挑戰的金融市況，以及到明年初之前不確定性都將居高不下的情況，本周美股可能遭遇亂流。目前美國似乎不太可能實施嚴格的封鎖措施和關閉校園，但未來幾周的經濟活動可能受到抑制，本周須關注消費者信心等數據。

當前最迫切的問題是，美國醫療體系量能是否足以應對即將來臨的狀況。明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心主任歐斯特霍姆認為，未來幾周Omicron疫情將席捲全美各地，感染數可能比疫情爆發以來任何一段時間還高。

疾病專家也在調整對明年疫情發展的預測，在Omicron病毒快速擴散後，如今認為即使新冠肺炎明年轉為地方性的流行病，新的變種病毒仍將在未來幾年突然出現、並掀起新一波疫情，導致未來幾年的感染數會因為季節因素而偶爾激增。

相較下，專家幾周前還樂觀認為，各國明年將開始擺脫疫情的陰霾，明年底時全球多數人口將可接種疫苗，新冠肺炎的嚴重性將降低，變成會隨季節變換而出現的地方性流行病。

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