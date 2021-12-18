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輝瑞新冠藥 明年市占衝85%

編譯湯淑君／綜合報導

最新分析顯示，在富國爭相搶購下，新冠口服藥2022年市場規模可達200億美元，輝瑞藥廠（Pfizer）可望是最大贏家，吃下約85%的市場。

抗病毒藥比疫苗容易生產、配送，也較不會引起民眾抗拒，由於2022年供應有限，可望再掀搶購潮。分析公司Airfinity估計，輝瑞實驗藥物「Paxlovid」明年銷售額約170億美元，美國默沙東的「Molnupiravir」估計銷售額可達25億美元。

輝瑞和默沙東的新冠口服藥可望用於高風險患者的初期治療，取代更昂貴的Regeneron和禮來（Eli Lilly）的抗體雞尾酒療法。抗體療法針對新冠病毒棘狀蛋白特徵對症下藥，問題是新冠病毒會不斷變異，對抗新變異株Omicron的效力可能降低。研究顯示，輝瑞新冠口服藥防止染疫者重症住院的效果卓著，可能成為醫治新冠肺炎病患的標準用藥，但在協助突破性感染的輕症患者解除症狀方面，藥效較弱。

與BioNTech合作研發的新冠疫苗暢銷，已讓輝瑞日進斗金，「Paxlovid」可望錦上添花。今年來輝瑞股價飆漲約65%。輝瑞／BNT疫苗2021年銷售額可望超越360億美元，2022年估計至少再賺進290億美元。

Airfinity估計，美國可望是「Paxlovid」和「Molnupiravir」這兩款新冠藥物的最大買主，約占2022年預估總銷售額的五成以上；歐洲和英國可能支出將近50億美元；在其他50餘國的合計銷售額估計約37億美元。

歐洲藥品管理局（EMA）16日建議歐盟成員國，可用輝瑞的「Paxlovid」治療成年患者。EMA還在評估「Paxlovid」，尚未正式授權銷售。

輝瑞藥廠可望成為新冠口服藥最大贏家。(路透)
輝瑞藥廠可望成為新冠口服藥最大贏家。(路透)

輝瑞 疫苗 默沙東

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