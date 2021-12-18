高盛：2023年油價上看100美元

高盛認為布蘭特原油價格2023年仍有可能突破三位數。(路透資料照片)

高盛 集團認為，目前不能排除國際油價 2023年站上每桶100美元的可能性，原因是供給增加的速度預計會太慢，無法跟上破紀錄的需求。

高盛能源研究部門主管庫瓦林（Damien Courvalin）表示，儘管高盛對明年布蘭特原油的基本預測維持在每桶85美元左右，但若鑽油業者的成本增加速度變快，或意外出現供給缺口，將迫使油價攀抵破壞需求的水準，布蘭特原油可望突破三位數關卡。

這種上行風險，凸顯為何高盛在今年油價漲逾40％的情況下，依然看漲油價。高盛認為，對Omicron病毒引發防疫管制措施的不必要擔憂，使近期油價跌過頭。一旦資產經理人明年重新配置資金，預計投資 人將逢低買進。

近期油價從高點重摔10美元，相當於市場認為每日需求在三個月內減少500萬桶。庫瓦林表示，這可能是過度反應，因為目前各國政府對Omicron病毒的因應方式，似乎是施行更多篩檢，而不是祭出新的封鎖措施。

庫瓦林表示，從長期來看，產量成長面臨多方挑戰，包含上游成本增加、需更多高成本融資，原因是投資人選擇支持聚焦ESG的產業。由於能源轉型和其對燃料使用的衝擊，存在不確定性，對長期石油計畫案的投資也有所下降。庫瓦林另指出，對汽油、柴油、塑膠等的需求，目前處於破紀錄的水準，消耗量預計在明後年都會創高。由於各國為了防疫都實施旅行限制，航空燃油的使用將持續不振。但隨著邊境重新開放，一些被壓抑的旅行需求可能會出現。