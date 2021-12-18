路透：全球房價漲勢不會停

路透最新調查顯示，專家預期，明年全球主要市場的房價漲幅可望趨緩，但漲勢不會停止。（路透）

路透最新調查顯示，專家預期明年全球主要市場房價 漲幅，可望趨緩，但漲勢不會停止，且隨著利率 走高，房屋供應可能進一步受限。

這項調查在過去數周進行，訪調逾百位房地產業界專家，涵蓋全球八個主要市場。結果顯示，近四分之三受訪者（103人中的74人）認為，未來兩、三年全球房價會漲得更貴，對許多人而言更高不可攀。

萊坊（Knight Frank）全球研究主管貝里表示，年輕首購族若此刻連籌措頭期款都很困難，明年想買房就難上加難，因為已擁有房屋者憑疫情 期間累積的存款，可輕易出更高價錢購得。

早在疫情爆發前，多年利率低迷和平價房屋長期供應不足，就已大幅推升主要市場的房價；疫情來襲掀起居家避疫和在家上班熱潮，更助長購屋需求。因此，主要市場的房價漲幅超越分析師最樂觀的預期，例如在美國、英國、澳洲、加拿大和杜拜，實際房價漲幅大致都比分析師年初預估多出一倍。

回覆房價預測問券的111位分析師中，僅一人認為明年主要房市行情會下跌。

此外，預料2023年房價可能溫和下跌的受訪者占比僅略高於10%，他們認為受影響的只是澳洲、紐西蘭和加拿大。這三國房價在世界名列前茅。今年房價扶搖直上，有些地方漲幅甚至達到二位數。但多數受訪者認為，明年全球主要房市漲幅都將減半；不過，大多數地區的房價漲幅仍將大幅超越平均薪資調幅。貝里說：「從傳統指標來看，過去兩年來，各地房市變得更高不可攀。現在一切都還好，因為利率很低。但若利率大幅升高，問題就來了。」

至於明年什麼因素可能對房價打擊最大？43%的受訪者認為是利率升高，35%指供應受限。