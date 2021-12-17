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歐央行將加速緊急購債退場

編譯任中原／綜合報導
ECB總裁拉加德。（路透）
ECB總裁拉加德。（路透）

歐洲央行（ECB）15日決議收緊貨幣政策，緊急購債措施將加速退場，但重申明年「非常不可能升息」，跟進瑞士、印尼及菲律賓等國觀望新冠疫情發展、支持成長的陣營。英國及挪威央行則決議升息，英國更是率先升息的主要央行。

ECB指出，明年第1季將繼續縮減「新冠疫情緊急購債計畫」（PEPP）的購買資產規模，並於明年3月結束這項計畫，但「若有必要，PEPP購債措施將可恢復，以對抗與疫情有關的負面震撼」。

另一方面，ECB將擴大長期執行的資產購買計畫（APP）規模；目前為每月淨購買200億歐元資產，明年第2季時將提高為每月400億歐元，第3季為每月300億歐元，到第4季時再恢復到每月200億美元。央行表示此舉是為了確保緊急措施能順利「退場」，並使明年資金情勢依然寬鬆。

ECB的決策聲明指出，「委員會研判經濟復甦有所進展，並向中期通膨目標趨近，因此得以在未來幾季內逐步減緩資產購買的速度。但為了使通膨在中期間能夠守穩2%的目標，因此仍有必要維持寬鬆政策」。ECB仍認為通膨衝高只是暫時性，並預料到明年時，由供應鏈混亂及能源價格上漲所引發的通膨升勢將會消褪。

ECB也維持現行利率不變，包括主要再融資操作（MRO）利率、邊際貸款便利（MLF）利率及存款利率仍分別維持在零、0.25%及負0.5%。總裁拉加德也重申，明年「非常不可能升息」。同日瑞士央行維持超寬鬆政策不變，菲律賓央行也分別維持基準利率於2%不變，印尼央行也維持於3.5%。

不過，英國央行16日意外升息15個基點（0.15百分點），提高政策利率到0.25%，為去年新冠疫情爆發以來首次升息，也是疫情以來首家升息的主要央行。英國央行還表示，未來還可能會需要更多次這種「小幅度」的升息，因為通膨率還在向上走；11月英國通率升到5.1%，央行預測到明年4月時可能達到6%。

挪威央行同日也提高將基準利率1碼至0.5%，是三個月來第二次升息，符合經濟學者的預期。該央行並表示，明年可能進一步升息，但要看新冠疫情及Omicron新病毒株對經濟的衝擊有多大而定。

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