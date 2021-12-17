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歐元區景氣擴張 放緩

編譯陳律安／綜合報導
受疫情影響，英國民間景氣擴張放慢。圖為民眾走過英格蘭銀行。(路透)
受疫情影響，英國民間景氣擴張放慢。圖為民眾走過英格蘭銀行。(路透)

最新數據顯示，新冠疫情復熾與通膨高漲，正阻礙經濟復甦。歐元區與英國12月民間景氣擴張步伐都放慢，凸顯為各國為遏止新冠變種Omicron擴散的防疫措施衝擊，日本製造業則面臨嚴峻的成本壓力，擴張步調也減速。

IHS Markit 16日公布，歐元區12月製造業與服務業綜合採購經理人指數（PMI）初估值降至53.4，低於市場預期，也是3月來最低點。本月服務業PMI降至53.3，為八個月低點，製造業PMI也滑落至58的十個月低點。

歐洲正面臨第四波新冠疫情的衝擊，多國政府建議民眾待在家中，並避免不必要的接觸。IHS Markit首席商業經濟學家威廉森說，歐元區經濟再度受到疫情衝擊，確診病例增加對服務業的影響特別嚴重，導致本季表現令人失望。」

英國12月綜合PMI也降至53.2，為十個月來最低主因是Omicron變異株蔓延重創飯店與旅遊業。英國15日新增7萬8,610名新冠肺炎確診病例，為歷來最多，衛生當局警告，Omicron病毒可能是英國自新冠疫情爆發以來所面臨的最大威脅。

在日本，12月自分銀行綜合PMI初估值降至51.8。其中，製造業PMI下滑至54.2，反映產出減少，和新訂單成長減速的影響，服務業PMI也降至51.1，凸顯服務業還沒從新冠疫情的衝擊中完全復原。

IHS Markit經濟副董事菲德斯說，日本製造業或服務業者都更為悲觀看待未來12個月的景氣展望。

此外，南韓1月2日起恢復全國的社交距離限制，室內聚會人數上限為四人，餐廳和咖啡廳及其他娛樂場所晚間9時後不得營業時間，實施兩周。

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