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獎勵科技鏈 印度將砸100億美元

編譯林奕榮／綜合報導
印度政府15日批准一項約100億美元獎勵計畫，提振國內半導體、顯示器生產。（路透）
印度政府15日批准一項約100億美元獎勵計畫，提振國內半導體、顯示器生產。（路透）

印度政府15日批准一項7600億盧比（約100億美元）獎勵計畫，提振國內的半導體、顯示器生產，力拚成為全球高科技產業生產重鎮，並增強對中國、泰國、越南等國的競爭力。

印度資訊科技及電子部長瓦希諾（Ashwini Vaishnaw）表示，政府批准的7600億盧比獎勵計畫，可望在未來四年吸引17兆盧比的投資，創造13.5萬個就業機會，包括3.5萬個專業工作機會。

瓦希諾指出，這項計畫將用於發展半導體和顯示器製造的生態系。他說，這項歷史性決定，有助於印度發展完整半導體生態系，包括設計、晶圓製造、封裝及測試。

印度政府表示，依據「設計相關獎勵」（DLI）計畫，將為100家從事半導體相關設計、積體電路、晶片組、系統單晶片、以及系統與智慧財產權的國內企業提供補助，符合資格的生產專案，最高可獲得成本50%的補助。

印度正與中國、泰國、印尼及越南等國競爭，希望鞏固在科技供應鏈的立足點，而這項7600億盧比的計畫，有助於印度推動電子電子產品本土生產的遠大企圖心，並帶來高額投資。

印度政府也將成立「印度半導體任務」（ISM）機關，由全球半導體和顯示器產業的專家主持，負責推動發展半導體及顯示器永續生態系統的長期策略。

當局並指出，這項計畫將提升電子製造的國內附加價值，也將為實現1兆美元數位經濟的目標做出重大貢獻。

印度政府正考慮至少在國內興建兩座晶圓廠及兩座顯示器工廠，依據政府的補助計畫，至少將建立15個化合物半導體和半導體封裝部門。

印度 越南 投資

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