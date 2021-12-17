星國加強打房 加稅緊縮貸款

新加坡 政府頒布一系列打房措施，包括調高印花稅、緊縮貸款 限制，以抑制過去一年來飆漲的房價 ，這也是星國2018年來首次出手打房。

新加坡財政部、國家發展部及金融管理局在15日發布的聯合聲明顯示，星國將調高買第二間房的買家和外籍人士的額外買家印花稅（ABSD），並緊縮公共住宅的貸款限制，這些措施在16日上路。政府也將增加公共和私人住宅的供應。

分析師表示，星國的打房措施可能僅有助於減緩未來六個月的房市需求和房價漲勢，之後房屋銷售和房價可能又會走高。

星國政府祭出的這些措施，主要針對投資客和外籍人士，並非有自住需求的居民。因此，第一太平戴維斯（Savills）研究部門執行董事張艾倫（音譯）表示，大多數買家是當地居民，因此這些措施不太可能帶來長期影響。

橙易產業研究與諮詢部副總裁孫燕清指出，這些措施可能對中高價物件帶來較大衝擊，原因是投資客與外籍買家的在這些市場的比率較高。

與全球其他國家一樣，星國房市在新冠肺炎疫情期間仍展現韌性，低利率和經濟復甦帶動房市需求，迫使決策官員採取行動，讓民眾買得起房子。

星國的私人住宅房價在今年頭九個月攀升5.3%。在政府逐漸鬆綁防疫社交限制逐漸後，11月新屋銷售衝上四個月高點。公共住宅市場的買氣也很熱絡，頭九個月二手屋價格大漲9.1%，刷新歷史紀錄。