我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

星國加強打房 加稅緊縮貸款

編譯易起宇／綜合報導

新加坡政府頒布一系列打房措施，包括調高印花稅、緊縮貸款限制，以抑制過去一年來飆漲的房價，這也是星國2018年來首次出手打房。

新加坡財政部、國家發展部及金融管理局在15日發布的聯合聲明顯示，星國將調高買第二間房的買家和外籍人士的額外買家印花稅（ABSD），並緊縮公共住宅的貸款限制，這些措施在16日上路。政府也將增加公共和私人住宅的供應。

分析師表示，星國的打房措施可能僅有助於減緩未來六個月的房市需求和房價漲勢，之後房屋銷售和房價可能又會走高。

星國政府祭出的這些措施，主要針對投資客和外籍人士，並非有自住需求的居民。因此，第一太平戴維斯（Savills）研究部門執行董事張艾倫（音譯）表示，大多數買家是當地居民，因此這些措施不太可能帶來長期影響。

橙易產業研究與諮詢部副總裁孫燕清指出，這些措施可能對中高價物件帶來較大衝擊，原因是投資客與外籍買家的在這些市場的比率較高。

與全球其他國家一樣，星國房市在新冠肺炎疫情期間仍展現韌性，低利率和經濟復甦帶動房市需求，迫使決策官員採取行動，讓民眾買得起房子。

星國的私人住宅房價在今年頭九個月攀升5.3%。在政府逐漸鬆綁防疫社交限制逐漸後，11月新屋銷售衝上四個月高點。公共住宅市場的買氣也很熱絡，頭九個月二手屋價格大漲9.1%，刷新歷史紀錄。

房價 新加坡 貸款

上一則

中國物流國家隊 大舉併購四公司

下一則

獎勵科技鏈 印度將砸100億美元

延伸閱讀

對超級富豪增稅 參議員魏登力挺 基金管理人兒子反對

對超級富豪增稅 參議員魏登力挺 基金管理人兒子反對
新加坡金頭獅狨「Kopi Kaya」 搬到台北見客

新加坡金頭獅狨「Kopi Kaya」 搬到台北見客
星國傳染病專家：Omicron可能將在三到六月內席捲全球

星國傳染病專家：Omicron可能將在三到六月內席捲全球
星國總理李顯龍：台灣緊張形勢可能引發美中誤判

星國總理李顯龍：台灣緊張形勢可能引發美中誤判

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

2021-12-16 07:44
25％美國受訪者認為通膨是威脅退休計畫最大風險。路透

愈來愈多美國人認為 通膨是退休計畫最大風險

2021-12-14 10:51
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22

超人氣

更多 >
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光