不確定性 全球股市鬆口氣

Fed即使決議明年元月起加速縮減購債計畫，還預估可能三度升息，但全球股市仍然報以「漲聲」，認同Fed對抗通膨的決心。（路透）

美聯準會（Fed）決議明年元月起將加速縮減購債計畫，還預估明年可能三度升息 ，全球股市16日盤中卻反而「漲聲」四起，尾隨美股三大指數前市收紅的漲勢。

分析師認為，這是因為Fed展現出要對抗通膨的決心，又表明將彈性調整縮減購債與升息步伐，降低了經濟陷入停滯性通膨或Fed決策失誤的風險。

負責Fed決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）15日發布決策聲明後，美股三大指數收盤強漲，且漲勢延續至16日全球股市。

華爾街分析師表示，Fed的決定升高貨幣政策透明度，確認將收緊政策抗通膨，但同時不至於使經濟復甦脫軌，令市場安心。

Commonwealth金融網路公司全球投資策略師賈格說，市場對Fed聲明的反應「幾乎像是集體鬆了一大口氣」，「不確定性隨之解除」。

富國銀行股市策略部門主管哈維指出，股市大漲可能是因為市場對Fed對抗通膨的意願和能力更有信心，從而降低了停滯性通膨和政策失誤的風險。

另一方面，Fed如此大幅轉鷹，也反映看好經濟前景，主席鮑爾在記者會上表示，美國經濟將能挺過新冠變種病毒Omicron 帶來的衝擊，而且FOMC決策官員都預期經濟將持續「快速成長」，消費者支出依然「健全」。

法國巴黎銀行首席全球經濟學家史伯蘭薩指出，儘管Fed官員對通膨和2022年的利率預測都顯得「偏鷹」，Fed對這波經濟復甦的強度和穩定性仍深表信心，無畏新冠變種病毒Omicron來襲的影響，這讓市場感到安心。

史伯蘭薩說：「如果Fed判斷正確，那麼收緊政策應該不會顯著衝擊經濟。」

不過，他說，萬一Omicron帶來的逆風超出Fed目前所料，Fed升息行動或許仍有必要謹慎行事。

鮑爾在記者會上也重申，新冠疫情仍帶來不確定性，Fed政策仍將保持「彈性」。