Fed轉鷹？ 分析：且戰且走

美國聯準會（Fed）12月決策立場大幅轉鷹，不僅資產購買計畫的「退場速度」將加快一倍，多數決策官員預測2022年將升息 3碼，2023年將再升息3碼，表明將以對抗通膨為首要任務。但觀察家認為，從Fed仍為升息決策處處預留彈性來看，Fed依然維持被動的決策心態，升息時間能拖就拖，政策還是「且戰且走」。

美國11月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）都已大幅攀升，將使通膨壓力持續到明年，而且美國消費者對未來一年的通膨率預期高達6%，創新高，也可能推升實際的通膨率。

既然通膨升勢將更高，時間將更久，那麼Fed最新決策能否擋住通膨浪潮，可從四個項目檢視。

首先是Fed不再以「暫時性」形容通膨，也確實擴大每月縮減購債規模一倍到300億美元，但也重申「如果經濟展望有變，則準備調整購債速度」，意味著Fed仍擔心經濟情勢突然惡化。

其次為Fed公布的利率 點狀圖顯示，官員預測2022年將升息3碼，即利率水準會到0.75%-1%，2023年再升3碼，該年底利率將升至1.5%-1.75%，2024年升2碼，利率升至2%-2.25%。Fed對明年利率升幅的預測，比多數經濟學者預估的2碼還大，多少顯示出Fed抑制通膨的決心，但最終利率水準仍低於Fed上一波升息循環的2.25%-2.5%。

第三，Fed的決策聲明不再提及「Fed必須在結束購買資產之後不久就可能必須升息」。

第四，之前Fed強調要在「就業 與通膨兩項使命都達到目標時，才會開始升息」，這回Fed雖表示「勞動市場已進一步改善」，但目前還未達到「最大就業」，仍將維持目前的利率區間，這顯示Fed仍不打算在明年3月完成「退場」後就同時升息，為升息時機預留彈性。

總結而言，這些跡象顯示，Fed的決策仍維持被動的決策心態，升息時間能拖就拖。這種且戰且走，以時間換取空間的漸進式作法，風險在於改變不了通膨升高的預期心理，通膨率要回到符合物價穩定的目標仍有長路要走。