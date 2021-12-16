Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

美國聯準會（Fed）15日公布貨幣決策，給Fed主席鮑爾兩周前明示「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章。路透

美國聯準會（Fed）決策官員15日批准加速縮減購債的計畫，並透過利率預測「點狀圖」示意明年可能三度升息 。全球股市16日漲聲四起，尾隨美股三大指數 前市收紅的漲勢。投資 人可能覺得奇怪：Fed明年升息成定局，照理說利率升高不利股票這種風險性資產，股市怎麼還大漲回應？

負責Fed決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）15日發布政策聲明後，美股道瓊工業指數當日收漲383點，漲幅達1%；史坦普500指數和那斯達克綜合指數收盤分別漲1.6%和2.1%。漲勢延續至16日全球股市，日經225指數收漲2.1%，英、法、德主要指數漲幅都超過1%。

華爾街分析師表示，Fed的決定升高貨幣政策透明度，確認將收緊政策抗通膨，但同時不至於使經濟復甦脫軌，令市場安心。

Commonwealth Financial Network全球投資策略師賈格說，市場對Fed聲明的反應「幾乎像是集體鬆了一大口氣」，「不確定性隨之解除」。

Standard Chartered Bank全球G10外匯研究部門主管英格蘭德說：「市場起初報以漲聲，這種反應未必持久，但我們推測Fed和投資人都感到滿意，因為一來Fed很清楚通膨風險並有所反應，二來因應做法是按部就班、以數據為憑。」

法國巴黎銀行（BNP Paribas）首席全球經濟學家史伯蘭薩指出，12月FOMC會議給Fed主席鮑爾兩周前「轉鷹」的政策立場蓋了橡皮圖章，完成為對抗通膨從寬鬆到收緊政策的大轉彎，預料明年6月就會啟動升息循環。

史伯蘭薩說，儘管Fed官員對通膨和2022年的利率預測都顯得「偏鷹」，Fed對這波經濟復甦的強度和穩定性仍深表信心，無畏新冠變種病毒Omicron來襲的影響，這讓市場感到安心。他說：「如果Fed判斷正確，那麼收緊政策應該不會顯著衝擊經濟。」不過，他說，萬一Omicron帶來的逆風超出Fed目前所料，Fed升息行動或許仍有必要謹慎行事。