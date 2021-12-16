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日經：台積電赴日設廠成功之鑰 在支應汽車業轉型

編譯黃淑玲／綜合外電
日經新聞評析台積電日本廠的利基在產製車用晶片。 路透
日經新聞評析台積電日本廠的利基在產製車用晶片。 路透

日經新聞16日引述分析師看法，認為台積電赴日設廠案成功與否的關鍵，在於能不能發揮供應晶片效率，展現支應日本汽車業轉型的能力。

伊藤忠經濟研究所資深分析師Sashiro Fukao說，汽車業與晶片業因為電動車的發展，整合程度更為緊密，這使得「台積電就近在日本生產晶片，更具有意義」。

Fukao強調，想清楚與台積電這座廠可長可久的商業模式該是什麼，很重要。電動車將是一個可望成功的領域，因為各國都在大推電動車減碳排，電動車用晶片的需求就要起飛，而22奈米到28奈米製程晶片正是迎合汽車業與工業設備需求的甜蜜點。

台積電的8,000億日圓（70.4億美元）晶片廠址選在熊本，日經說，熊本位於日本西南部的九州島上，而熊本和九州是日本一度十分強大的半導體產業重心。對預定出資大力補助的日本政府，以及將與台積電合作的Sony等日本廠商而言，這個投資案重燃打造九州成為「矽島」的希望。

九州自三菱電機與NEC分別在1967年與1969年在熊本設立晶片廠後，成為日本的半導體產業中心，曾經是全球最大的晶片製造基地之一，造就NEC在1980年代的全球晶片銷售龍頭地位。

當地人士寄望九州能回到「矽島」時代。日本與IC製造相關的企業35%在九州，此區去年的IC產值為7,361億日圓，占全日本的43%。

台積電-Sony合資廠一開始將以22奈米到28奈米製程，生產訊號處理晶片，供鄰近Sony影像感測器旗艦廠幾款感測器使用。雖然這等級的製程是台積電的老技術，但卻會是日本最先進的邏輯晶片製程。

未來若定位為供應車用晶片、電動車電池晶片主力，以熊本的地理位置，供應台灣、南韓、中國等東亞國家也很便利。

晶片 日本 台積電

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