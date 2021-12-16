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通膨影響 美11月零售銷售失色

編譯林聰毅、陳律安／綜合報導
美國消費者在通膨增速創數十年來最快情況下，減少採購。(路透資料照片)
美國消費者在通膨增速創數十年來最快情況下，減少採購。(路透資料照片)

美國11月零售銷售增幅低於預期，顯示消費者在通膨增速創數十年來最快的情況下減少採購。

美國商務部15日公布，11月整體零售銷售較前一個月增加0.3%，而不包括汽油和機動車輛的11月銷售額則僅增0.2%；這些數字均未經過通膨調整。

根據彭博資訊調查的估計中值，分析師預測11月整體零售銷售較前月增長0.8%。上月零售銷售增幅比市場預期差，另一原因可能是反映消費者擔心供應鏈吃緊，而較往年提前採購年底禮品。美國大型零售商11月中旬表示，已觀察到今年消費者提前採買。

10月零售銷售上修後月增1.8%、年增15%，為七個月來最強，顯示失業率走低、工資上漲及刺激支付帶來儲蓄使美消費者能增加支出。

彭博經濟研究的經濟學家在研究報告說，「秋季提前採購假日用品不會改變我們對今年最後一季消費者出色表現的預估，除非Omicron和通膨進一步惡化造成比預期更嚴重的影響」。美國零售銷售已連續四個月正成長，而10月的數據更獲上修，因此儘管11月的數據不如預期，但可能也不會改變經濟展望。市場認為，美國經濟在第3季受Delta變異株和短缺潮衝擊後，已重拾成長動能。

美國11月消費者物價指數（CPI）年比上漲6.8%，創39年新高。根據全美零售協會（NRF）數據，儘管世界各地港口仍存在主要瓶頸，但預計今年零售進口額與增速將同創歷史新高紀錄。

儲蓄 商務部 供應鏈

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