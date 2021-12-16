戴爾拚永續 推環保筆電

個人電腦（PC）製造商戴爾（Dell）宣布，將打造一台更環保的筆電原型機，不僅使用壽命長、零件便於回收再利用，還能減少對氣候的衝擊。儘管這款筆電不會在市面上販售，但這些構想有助旗下產品朝更永續的長期目標邁進。

科技網站The Verge報導，戴爾14日宣布，正攜手晶片 製造大廠英特爾（Intel），測試新的材料、設計、生產程序，來打造一台筆電原型機「Concept Luna」。

戴爾表示，這款原型機的設計概念是，螺絲用量僅為一般筆電的十分之一，零件較少，採用的也是可重複使用的模組化零件，主機板也縮小，且未搭載風扇，為的是便於維修。

戴爾設計策略師鐸許（Drew Tosh）表示，若戴爾實現這些概念，有助旗下筆電產品不會輕易被新筆電取代，因此不必消耗更多能源和資源。當這類筆電「壽終正寢」，零件可回收供其他機器使用，而不是淪為丟在掩埋場的有毒廢棄物。

此外，Luna的溫室氣體排放量，約為周年紀念版筆電Latitude 7300的一半，後者於2019年問世，是戴爾開始研究循環概念時，最具永續性的一款筆電。

戴爾同日宣布，計畫在2030年前，每銷售一件產品就回收或再利用一件，並在半數產品中用這些回收或可再生材料。這些宣示都展現戴爾在循環經濟中的定位。