迥異於Fed 日央行玩匿蹤退場

日本 銀行（央行 ）正採取比美國聯準會 等同行更隱諱的方式，縮減疫情期間推出的刺激措施，以免擾亂市場。

隨著日本銀行、美聯準會和其他央行本周召開利率決策會議，日本在大幅縮減購買ETF和減碼公司債後，某些方面已經處於領先地位。縮減購買ETF的舉動3月事實發生後才向外界交待，而減碼公司債已經在進行，可能於17日正式宣布。

迥異於美聯準會以大量的溝通避免2013年的退場恐慌重演，日本央行選擇悄悄先做了才說，如果肯說的話。總裁黑田東彦的做法有助最大限度地擴大日本央行的迴旋餘地，儘量不擾亂市場。

第一生命研究所執行首席經濟學家Hideo Kumano表示：「日本央行避免掉整個有關退場的辯論。從某種意義上說，你可以說，對於他們在做的事，他們做得很好。」黑田東彥2013年就推出強力的刺激計畫，以引發日本的通膨，並積累了比經濟規模還要大的資產，但該計畫最初的積極性早已被淡化。

日本央行已取消80兆日圓（約7000億美元）的年度購債指南，那是開始購買較少數量的4年後。數據顯示，央行債券持有量今年迄今已經下滑。在疫情引發市場動盪最嚴重的時期，日本央行大量購買ETF，但2018年來一直沒買到每年6兆日圓的額度，3月放棄該目標。2020年12月以來，購買的公司債券數量一直在降。

TS Lombard總經研究主管Freya Beamish表示，日本央行的做法比起其他已開發市場的央行更具靈活性，「這方便央行悄悄提前退場。對比下，美聯準會現在落入要加速縮減規模的處境，必須以不會破壞股市的方式進行溝通。