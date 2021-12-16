我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

迥異於Fed 日央行玩匿蹤退場

編譯季晶晶／綜合報導

日本銀行（央行）正採取比美國聯準會等同行更隱諱的方式，縮減疫情期間推出的刺激措施，以免擾亂市場。

隨著日本銀行、美聯準會和其他央行本周召開利率決策會議，日本在大幅縮減購買ETF和減碼公司債後，某些方面已經處於領先地位。縮減購買ETF的舉動3月事實發生後才向外界交待，而減碼公司債已經在進行，可能於17日正式宣布。

迥異於美聯準會以大量的溝通避免2013年的退場恐慌重演，日本央行選擇悄悄先做了才說，如果肯說的話。總裁黑田東彦的做法有助最大限度地擴大日本央行的迴旋餘地，儘量不擾亂市場。

第一生命研究所執行首席經濟學家Hideo Kumano表示：「日本央行避免掉整個有關退場的辯論。從某種意義上說，你可以說，對於他們在做的事，他們做得很好。」黑田東彥2013年就推出強力的刺激計畫，以引發日本的通膨，並積累了比經濟規模還要大的資產，但該計畫最初的積極性早已被淡化。

日本央行已取消80兆日圓（約7000億美元）的年度購債指南，那是開始購買較少數量的4年後。數據顯示，央行債券持有量今年迄今已經下滑。在疫情引發市場動盪最嚴重的時期，日本央行大量購買ETF，但2018年來一直沒買到每年6兆日圓的額度，3月放棄該目標。2020年12月以來，購買的公司債券數量一直在降。

TS Lombard總經研究主管Freya Beamish表示，日本央行的做法比起其他已開發市場的央行更具靈活性，「這方便央行悄悄提前退場。對比下，美聯準會現在落入要加速縮減規模的處境，必須以不會破壞股市的方式進行溝通。

央行 日本 聯準會

上一則

通膨影響 美11月零售銷售失色

下一則

繼「時代」之後 馬斯克再次當選FT「年度風雲人物」

延伸閱讀

貝萊德2022年投資策略：加碼股票、減碼美債

貝萊德2022年投資策略：加碼股票、減碼美債
專家：Fed誤評通膨 最好知錯能改

專家：Fed誤評通膨 最好知錯能改
Fed將加速縮減購債、提前升息

Fed將加速縮減購債、提前升息
惠譽調降恒大信評至「有限違約」首度列入違約層級

惠譽調降恒大信評至「有限違約」首度列入違約層級

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
25％美國受訪者認為通膨是威脅退休計畫最大風險。路透

愈來愈多美國人認為 通膨是退休計畫最大風險

2021-12-14 10:51
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
特斯拉執行長馬斯克說，狗狗幣比比特幣更適合用來買東西。（路透）

馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線

2021-12-13 18:57

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」