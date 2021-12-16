撤離中越 日成衣製造商鮭魚返鄉

日本一些大型成衣製造商正把更多產能遷回日本國內。 （路透）

日本 一些大型成衣製造商正把更多產能遷回日本國內，拉高日本製造的比率，原因是日圓貶值、國外勞動力成本提高，以及新冠肺炎疫情 導致供應鏈受阻。

日經新聞報導，產品在百貨公司與購物中心銷售的成衣製造商World公司，正分階段將外套、洋裝、針織衫等產線自中國與越南 遷回日本，計畫在三至五年內完成轉移，屆時該公司整體日本製造比率將從20%提高到30%。

總部在東京的成衣製造商TSI控股公司，也考慮擴大日本山形縣與宮崎縣工廠產能，並且採用自動化設備，生產外套、大衣、襯衫等產品。TSI社長下地毅表示，公司也將測試短時間交貨與小量出貨作業模式，力求將日本國內製造比率拉高至30%-50%，遠高於目前的10%。

這兩家日本成衣製造商的舉動，顯示疫情造成的供應鏈受阻問題，已促使日本成衣業重新思考生產策略，可能撤離中國、越南等國。雖然日本國內的製造成本仍高於海外，但這些成衣製造商認為，縮短交貨時間等做法，能抵銷成本增加的影響。

日本紡織業從1970年代開始外移。若以價值計算，現在在日本銷售的成衣，79%是在國外製造；若以數量計，海外製造的比重更高達98%。不過，海外製造的一些成本優勢已減弱。日本貿易振興機構（JETRO）的研究顯示，中國和越南的勞工薪資自2010年以來差不多大漲一倍。

因為生產設備較小，成衣業者通常比汽車等產業更容易遷移生產據點。將生產據點設在消費者市場附近的「近岸生產」概念，也逐漸成為成衣業的趨勢。麥肯錫對38家國際品牌和零售商採購長的調查結果顯示，71%受訪者計畫提高「近岸生產」比率。