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英通膨率衝5.1% 攀十年新高

編譯林奕榮、黃淑玲／綜合報導

英國11月通膨竄升至逾十年來最高水準，比英國央行（BOE）預期突破5%的時機提前好幾個月，主因供應鏈混亂和能源價格飆漲，推升消費者物價，可能為BOE升息提供更多依據。

英國國家統計局15日公布的資料顯示，服裝、汽車燃料和二手車的價格大漲，推升英國11月物價較去年同期成長5.1%，為2011年9月以來最高；排除能源和其他波動較大項目的核心通膨則升至4%，創1992年以來最高水準。

而英國11月整體通膨率由10月時的4.2%竄升至5.1%，等於在四個月內激增3.1個百分點，創英國史上最快通膨步調。

英國的通膨率已升抵BOE的2%目標逾兩倍，央行官員先前表示，隨著全球經濟復甦和供應鏈瓶頸持續改善，預期通膨壓力將逐步緩解。央行官員11月時示意，他們預期近期內就會開始小幅調升借貸成本，以遏制通膨。BOE預定16日公布利率決策，如果沒有Omicron新冠變種病毒的威脅，光是最新通膨數據就足以支持BOE升息。不過Omicron病毒促使政府採取新的限制措施，為經濟增添不確定性，市場預期BOE將把升息時機延至明年2月。

同於16日公布利率決策的歐洲央行（ECB），將首次公布對2024年的通膨預測。目前歐元區的CPI為4.9%，但據悉ECB認為2023和2024年的通膨年增幅，都不會超過2%。經濟學家目前普遍預期，ECB到2023年前都不會升息。

另外，日本銀行（央行）總裁黑田東彦15日表示，日本的通膨率可能將會接近該行的2%目標，主要因為原物料成本上漲推升躉售物價。不過央行仍會維持超級寬鬆的貨幣政策，確保工資與經濟能伴隨物價一起提高。

黑田告訴國會：「經由多種管道，消費者通膨有機會接近2%。但希望經濟穩定復甦，推動企業提高獲利，進而帶動工資與物價上漲。」黑田認為，日本最近躉售物價上揚不太可能立即推升消費者通膨，因為儘管成本傷到利潤，日本企業仍一向避免馬上就調漲產品售價。

不過日本的核心消費者物價仍停留在零附近，企業的確對調高商品價格十分謹慎，擔心一漲價會令精打細算的家庭為節省開銷，馬上就少買或不買。

英國 央行 日本

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