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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

豐田攻電動車市場 砸700億美元

編譯林奇賢／綜合報導

全球最大車廠豐田宣布，將在2030年前投入8兆日圓（700億美元），推動旗下車款電動化，其中一半將用於開發電池電動車，宣示將在2030年前推出30款以電池驅動的純電動車，力拚純電動車全年銷量達到350萬輛，展現豐田進軍電動車市場的決心。

彭博資訊報導，豐田14日發布全球電動車戰略，社長豐田章男宣布，計劃在2030年前投資4兆日圓（352億美元），全力開發純電動車，目標是在2030年前全年賣出350萬輛，相當於目前所有汽車銷量的三分之一。

豐田14日也在東京發表會現場展示16款新純電動車，其中五款是豐田bZ系列，七款是Lifestyle系列，四款是凌志（Lexus）品牌，同時宣示將在2030年前推出30款純電動車。相較下，豐田原本計劃在2025年前在全球推出15款純電動車。

在汽車產業逐步揚棄燃油車的情況下，豐田擴大布局純電動車市場的時點雖然相對較晚，但這項新的目標也顯示，豐田希望與特斯拉（Tesla）、福斯（VW）等全球競爭對手一較高下。

豐田也將在2030年前另投資4兆日圓，開發混合動力車、插電式混合動力車及燃料電池車，並將投入2兆日圓，加速開發先進、高品質且平價的電池。

豐田 電動車 投資

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