馬斯克太空計畫 又有新夢想

馬斯克宣布SpaceX公司將推動從大氣捕捉二氧化碳、並轉化成火箭燃料的計畫。（歐新社）

全球首富馬斯克 針對他創辦的兩大事業，宣布出人意表的奇想，先是太空事業SpaceX 公司將推動從大氣捕捉二氧化碳、並轉化成火箭燃料的計畫，再來是電動車大廠特斯拉（Tesla）將接受消費者以加密貨幣「狗狗幣」（dogecoin）購買部分產品。

馬斯克13日在推特發表推文說：「SpaceX正在啟動計畫，把大氣層中的二氧化碳抽取出來，轉化成火箭的燃料。有興趣的人歡迎加入。這對去火星 也將非常重要。」

這名特立獨行的億萬富豪，才剛被時代雜誌評選為年度風雲人物，就在推特立下宏願。從大氣中抽回溫室氣體的「碳捕捉」技術，是許多關切全球暖化問題科學家的聖杯，因若能大量回收二氧化碳，人類不但能以能源轉型的努力，緩和氣候變遷，還能彌補歷史錯誤，把工業革命以來排放的溫室氣體收回來。

馬斯克一直表明想飛向火星，他預估SpaceX到2026年就能發起飛往火星的載人太空任務，但火箭脫離大氣層須消耗大量燃料，目前SpaceX的火箭每次發射也都在排放大量溫室氣體。若能把二氧化碳轉為燃料，堪稱SpaceX與地球環境的雙贏。馬斯克也打算在德州鑽探天然氣作為火箭燃料。

目前從大氣直接捕捉二氧化碳的技術還在初期階段，捕捉量極為有限，彭博報導，全球最大的直接空氣捕捉二氧化碳廠（direct air capture ，DAC）9月在冰島開始運作，每年預計可捕捉4,000噸二氧化碳，是先前最大捕捉廠的兩倍。相較下，台灣人均排碳量每年就達11噸，這座大廠運作一年也只能中和364個台灣人的排碳量。馬斯克先前也曾懸賞1億美元，設立「X大獎」，徵求移除二氧化碳氣體的技術。