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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

布局元宇宙 Nike收購虛擬運動鞋公司

編譯黃淑玲／綜合報導

美國運動用品大廠Nike 13日宣布，同意併購虛擬運動鞋公司RTFKT，凸顯Nike加快數位轉型，並且布局「元宇宙」（metaverse）。

彭博資訊報導，Nike 13日表示，同意收購RTFKT，未公布交易金額。帕戈托等人在2020年創立的RTFKT，是一家創造運動鞋等數位商品的公司，並以區塊鏈技術確保商品的真實性。

Nike執行長杜納霍（John Donahoe）指出，這項收購案是Nike加速數位轉型的另一步，Nike的計畫是投資RTFKT品牌，促進這個具有創意力的社群，進而擴大Nike的數位足跡和能力。

最近幾個月Nike在數位領域頻頻出招。例如，10月底，Nike向美國專利商標局（USPTO）提出七項申請，在可下載虛擬商品與相關服務領域，保護公司的商標。上月Nike更與遊戲平台Roblox聯手，在「元宇宙」裡打造虛擬世界「Nikeland」，而進入「Nikeland」的使用者，可以玩遊戲，為自己的遊戲角色穿戴Nike的數位商品。繼臉書更名為Meta Platforms後，上月Nike成為進軍「元宇宙」的指標性企業之一。在這個以區塊鏈為基礎的環境中，用戶可為虛擬化身購買虛擬土地，以及服飾等其他數位商品。時尚與服飾品牌日益關注Roblox等虛擬世界，投資金額也愈來愈高，原因是這些平台提供企業與年輕用戶連結的機會，提升品牌知名度。

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