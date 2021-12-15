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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

Omicron加重供應鏈壓力

編譯林聰毅／綜合報導

高傳染力的Omicron新冠變種病毒正在世界各地掀起新一波疫情英國13日出現全球第一起感染死亡病例，丹麥與挪威確診數飆升，美國病例已擴及30州，中國也傳出首起確診案例。全球疫情惡化也使各國恢復封鎖措施的機率大增，連帶加重供應鏈瓶頸的壓力。

在聯準會（Fed）等多國央行公布決策前，Omicron病毒蔓延持續拖累市場信心，全球股市14日盤中低迷，美股三大指數早盤跌0.3%-1%，道瓊工業指數跌約100點。世界衛生組織（WHO）警告，Omicron變異株已至少在63國現蹤，擴散速度可能超越Delta病毒。

ADB(亞洲開發銀行)14日也下調亞洲多地發展中國家的2021年以及2022年景氣預測。

亞銀表示，近期出現高度變異的病毒株和全球染疫人數增加，顯示大流行結束仍遙遙無期，今年和明年整體亞洲開發中國家GDP成長預測分別小幅下調0.1個百分點，預估為7%和5.3%。

報告指出，目前看來，中國經濟復甦弱於先前預期，今年東亞國家整體經濟成長預測從7.6%調降為7.5%，明年成長預測從5.1%下調到5%。

亞銀並預估明年中國經濟成長率5.3%，香港3.4%，南韓3.1%，新加坡4.1%，越南6.5%，菲律賓6%，馬來西亞5.9%，印尼5%，泰國4%。

另據英國衛生安全局（HSA）估計，目前該國每天約20萬人感染Omicron。儘管英國目前的主要染疫病毒株仍是Delta變異株，但Omicron病例每兩、三天就增加一倍，這種新病毒目前占英國新冠病例約逾20%。

丹麥13日傳出7799起新確診病例，創單日新高，也比一周前倍增，其中3473人感染Omicron。除了丹麥，挪威的新冠病例也將遠超過之前的高峰，衛生當局警告，若不採取對策，Omicron每天可能會感染多達30萬人。

中國也發現第一起從境外輸入的Omicron病例，在天津發現此病例之際，中國成千上萬人已因疫情爆發而受到新封鎖限制。

當局正急於在重要的製造業中心長江三角洲控制數十起病例。杭州、紹興和寧波等城市本周通報近200例新病例，促使當局限制民眾移動，直到2022年3月。許多當地製造商都已生產。寧波是中國最大的一個貨櫃港，引發全球供應鏈瓶頸加劇的憂慮。

Omicron在歐美疫情不斷升溫，圖為倫敦街頭。(美聯社)
Omicron在歐美疫情不斷升溫，圖為倫敦街頭。(美聯社)

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