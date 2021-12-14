英特爾擬赴大馬設先進封裝廠

美國晶片 大廠英特爾（Intel）將在馬來西亞投資 300億馬元（70億美元），於檳城新建先進晶片封裝設施。英特爾這起亞洲地區重大投資案，目的在提振先進半導體封裝技術製造能力，解決全球晶片荒。

馬來西亞投資發展局（MIDA）15日將在吉隆坡國際機場召開記者會，說明這項投資計畫，英特爾執行長基辛格、馬來西亞國際貿易及工業部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin Ali）和MIDA執行長阿罕阿都拉曼（Arham Abdul Rahman）都將出席。

MIDA指出，英特爾提升先進封裝能力，將可強化其支援活動及全球服務中心。這項投資計畫，也將使馬來西亞成為半導體製造和共享服務的重要樞紐。

基辛格今年2月接掌英特爾執行長，肩負從台積電 等亞洲巨擘手中奪回晶片產業領導地位的使命。投資人希望基辛格能遏制英特爾市占率流失，並避免因技術升級瓶頸失去客戶。

基辛格本周赴台灣和馬來西亞進行會談，凸顯亞洲製造能力將是扭轉英特爾命運的關鍵。知情人士指出，基辛格的行程包括與台積電高層主管會談。

英特爾既需要台積電的先進製造服務，也計劃在晶圓代工領域與台積電競爭。對基辛格來說，在這兩者之間達成平衡並不容易。英特爾目前已在馬來西亞和中國大陸大連設廠。

華府呼籲晶片業者在國內生產之際，基辛格遊說美國政府把資金分配給國內製造商，並且主張不應讓台積電、三星電子等外國業者獲得晶片法案（CHIPS Act）的補助。