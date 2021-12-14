我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

伺服器爆漏洞 全球補網

編譯林奇賢／綜合報導
網路安全研究人員表示，伺服器軟體「Log4j」藏有程式漏洞，是近年來發現的一個最大資安風險。（路透）
網路安全研究人員表示，伺服器軟體「Log4j」藏有程式漏洞，是近年來發現的一個最大資安風險。（路透）

世界各地的政府與企業上周末趕緊採取緊急行動，修補一個可能引發駭客大舉入侵的網路漏洞。資安專家警告，廣為使用的伺服器軟體「Log4j」內含嚴重缺陷，恐讓駭客有機可乘，發動大規模網路攻擊。

華爾街日報報導，網路安全研究人員表示，這伺服器軟體「Log4j」藏有一個不起眼的程式漏洞，是近年來發現的一個最大資安風險，因為這個軟體在企業網路中被廣泛使用。

網路安全業者Fortress公司的安全解決方案副總裁特納表示，「這可能是當今網路上最普及的軟體元件之一」，這個易遭受攻擊的漏洞，會衝擊到各個層面，從遊戲系統、消費者平台到關鍵的基礎設施，以及國防部等。

美國國土安全部轄下網路安全及基礎設施安全局（CISA）11日對此弱點發布一項緊急警示，並呼籲各大企業採取行動。CISA局長伊斯特利（Jen Easterly）表示：「明確來說，這個漏洞構成嚴重風險，唯有透過公私部門的合作，才能將潛在衝擊降至最低。」德國網路安全組織上周末對該程式漏洞發出「紅色警報」。澳洲當局也說這個問題很「嚴重」。

網路安全專家警告說，可能要花數周或更久的時間來評估損害程度，而駭客可以利用這個漏洞來存取網路上的敏感資料，並且植入「後門」，即便這個有缺陷的軟體已被修復，他們仍可利用後門來侵入伺服器。

微軟向客戶示警：「網路攻擊者正在探測所有端點的弱點。」亞馬遜、推特、思科（Cisco）等公司紛紛表示，他們正在調查這個問題的嚴重程度。

研究人員指出，由於「Log4j」不收費，已廣為流通，迄今已被下載數百萬次，目前還不清楚有多少伺服器受到這個漏洞的影響。IBM旗下紅帽（Red Hat）、甲骨文、VMware等軟體供應商的產品都包含「Log4j」，這些公司均表示，正在部署修補程式。

研究人員表示，駭客10日上午開始廣泛利用這個漏洞，包含侵入運作微軟Minecraft遊戲軟體的伺服器。這些研究人員很快就發現，網路上出現廣泛的掃描和嘗試觸發這個「Log4j」漏洞的活動。微軟在當天發布一項通知，建議Minecraft玩家升級這個遊戲軟體，以修補此漏洞。

荷蘭研究人員庫頓（Cas Van Cootten）表示，他在蘋果公司的伺服器上發現這個漏洞，他可以藉此在蘋果的網路執行程式碼。他馬上向蘋果回報這個問題。

駭客 微軟 蘋果

上一則

馬斯克又脫手逾93萬特斯拉持股 價值9億美元

下一則

英特爾擬赴大馬設先進封裝廠

延伸閱讀

羅斯密商會網路安全線上講座 國安部、FBI專家10日釋疑

羅斯密商會網路安全線上講座 國安部、FBI專家10日釋疑
微軟反擊數位間諜 掌控40多個遭中國駭客入侵網站 阻斷遇駭路

微軟反擊數位間諜 掌控40多個遭中國駭客入侵網站 阻斷遇駭路

對企業用戶出招 微軟Office每月訂閱價格將調漲20%

對企業用戶出招 微軟Office每月訂閱價格將調漲20%
微軟推「踩地雷」醜毛衣 一件74.99元賣到缺貨

微軟推「踩地雷」醜毛衣 一件74.99元賣到缺貨

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46
美國財政部長葉倫。 美聯社

葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司

2021-12-10 16:08

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠