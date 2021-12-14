伺服器爆漏洞 全球補網

網路安全研究人員表示，伺服器軟體「Log4j」藏有程式漏洞，是近年來發現的一個最大資安風險。（路透）

世界各地的政府與企業上周末趕緊採取緊急行動，修補一個可能引發駭客 大舉入侵的網路漏洞。資安專家警告，廣為使用的伺服器軟體「Log4j」內含嚴重缺陷，恐讓駭客有機可乘，發動大規模網路攻擊。

華爾街日報報導，網路安全研究人員表示，這伺服器軟體「Log4j」藏有一個不起眼的程式漏洞，是近年來發現的一個最大資安風險，因為這個軟體在企業網路中被廣泛使用。

網路安全業者Fortress公司的安全解決方案副總裁特納表示，「這可能是當今網路上最普及的軟體元件之一」，這個易遭受攻擊的漏洞，會衝擊到各個層面，從遊戲系統、消費者平台到關鍵的基礎設施，以及國防部等。

美國國土安全部轄下網路安全及基礎設施安全局（CISA）11日對此弱點發布一項緊急警示，並呼籲各大企業採取行動。CISA局長伊斯特利（Jen Easterly）表示：「明確來說，這個漏洞構成嚴重風險，唯有透過公私部門的合作，才能將潛在衝擊降至最低。」德國網路安全組織上周末對該程式漏洞發出「紅色警報」。澳洲當局也說這個問題很「嚴重」。

網路安全專家警告說，可能要花數周或更久的時間來評估損害程度，而駭客可以利用這個漏洞來存取網路上的敏感資料，並且植入「後門」，即便這個有缺陷的軟體已被修復，他們仍可利用後門來侵入伺服器。

微軟 向客戶示警：「網路攻擊者正在探測所有端點的弱點。」亞馬遜、推特、思科（Cisco）等公司紛紛表示，他們正在調查這個問題的嚴重程度。

研究人員指出，由於「Log4j」不收費，已廣為流通，迄今已被下載數百萬次，目前還不清楚有多少伺服器受到這個漏洞的影響。IBM旗下紅帽（Red Hat）、甲骨文、VMware等軟體供應商的產品都包含「Log4j」，這些公司均表示，正在部署修補程式。

研究人員表示，駭客10日上午開始廣泛利用這個漏洞，包含侵入運作微軟Minecraft遊戲軟體的伺服器。這些研究人員很快就發現，網路上出現廣泛的掃描和嘗試觸發這個「Log4j」漏洞的活動。微軟在當天發布一項通知，建議Minecraft玩家升級這個遊戲軟體，以修補此漏洞。

荷蘭研究人員庫頓（Cas Van Cootten）表示，他在蘋果 公司的伺服器上發現這個漏洞，他可以藉此在蘋果的網路執行程式碼。他馬上向蘋果回報這個問題。