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全球空運成本 飆歷史新高

編譯林奇賢／綜合報導

全球航空貨運成本已飆上歷史新高，從中國製造業重鎮飛往到歐美國家的空運運價，過去三個月來已暴漲近一倍，凸顯各大企業都在聖誕節前夕，全力滿足消費者的需求。

英國金融時報（FT）報導，上海－北美航線的空運價格上周首次漲至每公斤14美元，不僅較8月底的8美元大漲近一倍，更刷新去年初的12美元歷史紀錄。

波羅的海空運指數與TAC貨運公司的數據顯示，香港－歐美航線及法蘭克福－北美航線的空運價格也同步走高。

空運價格飆漲，主因是在全球海運壅塞之際，企業改以空運運送時尚產品和消費電子產品等製成品、以及車用零件和半導體等零組件。

另外Omicron新冠變種病毒現蹤，也讓企業趕忙訂購新冠篩檢試劑和個人防護設備。

全球供應鏈的第4季業務都最繁忙，因為要滿足「黑色星期五」和耶誕節等假期的暢旺訂單，今年旺季又碰上全球海運遭遇貨櫃荒和港口瓶頸等混亂局面。

過去，半數的空運貨物常以客機載運，但如今許多客機都在疫情期間停飛，航空業者也已建議以過去視為觀光航線的航班載貨，而非飛到貿易重鎮，然而現在Omicron變種病毒正威脅這些客機航線。

一些航空公司已轉向承接空運業務，而聯邦快遞（FedEx）、DHL等送貨業者也填補部分缺口。

航線 變種病毒 Omicron

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