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跟進台陸 南韓將申入CPTPP

編譯季晶晶／綜合報導
南韓將申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定。圖為釜山港貨櫃碼頭。（歐新社）
南韓將申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定。圖為釜山港貨櫃碼頭。（歐新社）

南韓財政部宣布，將申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），目前將先徵詢公眾意見、力拚達成社會共識。

若南韓正式提出申請，將同時加入分別由日本、與中國大陸主導的兩大亞太經貿協定，提高產品輸出低關稅或免關稅的貿易夥伴數量，強化在亞太地區的貿易競爭力。

韓聯社與韓國前鋒報（Korea Herald）等媒體報導，南韓副總理兼財長洪楠基13日在一場外部經濟事務的內閣會議上宣布，「政府將啟動全力推動加入（CPTPP）的相關流程」，當局正「尋求蒐集公眾意見，並達成社會共識」，與國內的廣泛利害關係人展開討論。

洪楠基說，在台灣與中國大陸都正式申請加入CPTPP後，此事不能一直停留在政府內部討論的階段，「我們應該考量到我們作為開放貿易國家的地位、以及拓展貿易與投資的經濟和戰略價值」。

觀察家指出，南韓各部會首長原本都不願意在明年3月總統大選前冒險開放市場、激怒選民，但台灣與中國大陸相繼申請加入CPTPP，提高了南韓的迫切感，且不必再擔心會因申請加入而觸怒北京。南韓總統文在寅13日表示，不考慮外交杯葛北京冬季奧運，和美國、日本等國的立場相左，理由是仍需要中國大陸協助推動朝鮮半島無核化，顯示南韓對北京態度的在意程度。

南韓已是由中國大陸主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國，國會本月稍早已批准該協議。若南韓申請加入CPTPP，將大幅擴增享有關稅優惠待遇的貿易夥伴國。截至2019年，南韓與CPTPP 11國的貿易額為5.7兆美元，占其全球貿易額的15.2%。

根據南韓政府，南韓12月1-10日出口較去年同期成長20.4%，而且今年來截至12月13日的出口額已經超過6,049億美元，創歷來新高，今年全年出口額也預估將超過6400億美元。

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