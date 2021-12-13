龍捲風襲美國 物流業受傷

龍捲風席捲美國六州，逾20萬家庭無電可用。（路透）

龍捲風 上周末席捲肯塔基州等美國六州，毀損了電商巨頭亞馬遜 和聯邦快遞的設施，可能使年終購物旺季的物流作業更加吃緊。

美國國家氣象局風暴預報中心表示，在10日晚間至11日清晨，逾30個龍捲風侵襲肯塔基、阿肯色、伊利諾、密西西比、密蘇里及田納西等六州，造成至少80人喪生，逾20萬家庭無電可用。

肯塔基州的罹難人數超過70人，州長貝希爾形容是該州史上最嚴重龍捲風災，他並宣布進入緊急狀態，拜登總統也宣布啟動聯邦救援，動員15個郡的聯邦救助資源。

亞馬遜位於伊利諾州愛德華維茲鎮的一處倉儲，遭到龍捲風肆虐，至少六名員工喪生。當地媒體報導，龍捲風吹垮 一面長度跟一座美式足球場差不多的牆。

根據MWPVL公司資料，這座物流中心距聖路易市約20英里，占地達70萬平方英尺。

亞馬遜網站資料也顯示，這類大型物流中心約有1000名員工，但在耶誕節旺季員工數可能大幅增加。愛德華茲維鎮警長菲力貝克說，目前尚不清楚在建築傾倒之際，有多少員工在裡面。

聯邦快遞位於田納西州曼菲斯市的物流中心，也受到龍捲風襲擊，而這座重要的物流中心銜接美國中西部及南部。該公司警告說，國內或國際的包裹運送都可能受到延遲。

所幸，汽車 業所受影響較小，因為這些遭受龍捲風侵襲的州，是美國汽車組裝與汽車零件廠的大本營。