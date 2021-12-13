利空夾擊 全球糧食通膨壓力加劇

缺工、缺料、供應鏈瓶頸正在全球造成通膨壓力，在普羅大眾最敏感的食物方面，禽流感 今年大流行，有可能再推高肉品價格，同時化肥成本飆漲，也可能對農產品價格的漲勢再推一把。

彭博資訊報導，根據世界動物衛生組織（OIE）的統計，歐、亞、非三大洲的40多個國家今年5月以來都已爆發禽流感疫情。去年冬季的禽流感曾經迫使歐洲國家撲殺數百萬隻家禽，今年的禽流感來得更早，已迫使英國等國家下令家禽必須室內飼養，不得露天放養。

荷蘭合作銀行（Rabobank）的禽肉分析師穆德說：「這會加強食物通膨的額外壓力。今年歐洲與全球的禽流感壓力看起來真的很大。」

聯合國 （UN）表示，目前禽肉供給大致符合需求，但是缺乏運輸以及亞洲、歐洲的禽流感問題，正使得禽肉供給承受壓力。

聯合國的一項肉品價格統計指標今年來已經大漲16%，正處於2014年以來的季節高點。聯合國糧農組織（FAO）的全球糧價指數11月也已漲到2011年以來最高點。

目前化肥也在飆漲，可能影響提高全球農民施肥的成本，從而加劇糧價通膨。

尿素、磷酸二銨等化學肥料的生產，是高度密集仰賴天然氣與煤炭等化石能源的產業，今年主要化肥廠因為能源價格飆漲而紛紛減產，但市場需求上升，導致化肥價格飆漲。尿素今年來已飆漲逾200%，磷酸二銨也上漲近一倍。

分析師指出，中國與俄羅斯等尿素、化肥主要生產國都已經限制出口，保障國內需求，因此全球其他國家農民在明年春耕前的施肥期間，就會碰到尿素更加缺貨的問題。

全球最大的黃豆生產國、第三大玉米生產國巴西 ，已經警告明年將出現化肥短缺問題，巴西的農業諮詢業者Agroconsult甚至警告農民，到時可能不只要面臨價格上漲的問題，還可能遭遇供應量根本不夠的困境。