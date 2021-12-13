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美銀調查：美元看多 達6年頂點

編譯易起宇／綜合報導

美國銀行（BofA）調查發現，由於美國聯準會（Fed）在貨幣政策立場轉鷹後預料將會升息投資人目前的美元布局、以及對美元後市的看法，都是2015年來最為看多，而且投資人正在做空新興市場貨幣，為2018年來首見。

彭博資訊報導，美銀訪調的多數基金經理人預期，Fed將在明年第1季結束資產購買計畫，比上次調查時的明年第2季提前。這些受訪者也預期，Fed這波升息循環將讓聯邦資金利率區間提高至1.5%至2%，比目前高了7碼。美銀的報告指出，投資人正因Fed立場轉向，而更加認為美元將走強，不過投資人預估Fed這波升息循環的最終利率水準，依然偏低，這也是美債殖利率曲線近來已大幅趨平的原因之一。

美元已在Fed啟動升息之前強勁挺升，彭博美元指數今年表現將是2015年來最強，多數新興貨幣的表現則一片慘澹，在彭博追蹤的24種新興貨幣中，只有三種貨幣兌美元匯率今年來升值。

根據美銀，投資人除了轉為做多美元，對新興貨幣的曝險也轉為負值，是2018年來首見。策略師說，投資人的美元與新興貨幣部位已出現轉變，降低資產組合內的部分風險，在Fed本周的決策會議後，這兩種部位可能會有更大的變動。

美銀訪調的經理人也認為，2022年最大的市場風險為央行緊縮政策，接著依序為通膨和流動性觸頂。

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