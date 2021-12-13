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華爾街：Fed明年升息2至3碼

編譯任中原／綜合報導
Fed主席鮑爾。（歐新社）
Fed主席鮑爾。（歐新社）

市場預期，美國聯準會（Fed）本周召開決策會議時，宣布資產購買計畫將加速退場已幾成定局，關注重點在於Fed屆時同時發布、顯示官員利率預測落點的「利率點狀圖」。目前華爾街大多預期，Fed將在明年中開始升息，全年將升息2至3碼。

Fed將在美東時間15日下午公布利率決策，幾乎已經確定將宣布擴大縮減購債規模一倍，從150億美元擴至300億美元，加速量化寬鬆（QE）政策的退場腳步，為明年開始升息鋪路，因此投資人將尤其關注「利率點狀圖」，貨幣市場交易員也將據此研判Fed明年的升息速度。

由於通膨壓力持續加重，專家預期Fed明年開始升息已成定局，升幅將介於50至75個基點（2至3碼）之間 。

美國11月消費者物價指數（CPI）年增率暴升6.8%，為39年來新高，但升幅符合預估且未「破7」，使市場預期的升息幅度稍稍下降。

Fed在9月公布的利率點狀圖顯示，九位（剛好一半）決策官員預測2022年將至少升息1碼。道明證券指出，最新點狀圖將顯示，多數官員預測明年將升息2碼，提高聯邦資金利率目標區間到0.50%至0.75%；2023年將再升3碼到1.25%至1.50%。

不過，摩根大通首席美國經濟學者費洛利則認為，Fed利率點狀圖所預測的2022年升息幅度，將介於2至3碼，他認為「3碼更為可能」。目前美國利率期貨市場和彭博資訊經濟學者也都預期，Fed利率點狀圖將預測明年升息3碼。

紐約聯準銀行前總裁杜雷預測，Fed點狀圖將顯示多數官員認為明年會升息3碼，2024年將升到2.25%至2.5%，屆時Fed政策利率將超過通膨率。

至於Fed首次升息時間，各機構大多認為將在明年中，巴克萊銀行認為會在5月，高盛與摩根大通都預估將在6月，但鷹派學者也指出，若未來幾個月的美國通膨依然居高不下，預料Fed明年3月完成「退場」程序時，就會立即升息，或於5月會議時宣布。

這也將使各國央行決策的分歧擴大。

本周將有約20個經濟體的央行公布決策，美國、挪威、俄羅斯及墨西哥將聚焦於壓制通膨，歐元區和日本則將著重在刺激需求。

升息 利率 央行

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