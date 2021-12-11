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馬斯克批過的作業 拍得7753元

編譯季晶晶／綜合報導
馬斯克批改過的作業, 就算沒有完整簽名，也有人花8,000美元買。路透
馬斯克批改過的作業, 就算沒有完整簽名，也有人花8,000美元買。路透

現在可能有許多商學院學生願意花大錢，請電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）評價他們的研究報告。其實馬斯克批改過學生作業——早在1995年，他還沒接掌特斯拉也沒創立SpaceX之前，是賓州大學學生，雙修經濟學和物理，同時為華頓商學院教授Myles Bass教的一門管理學擔任助教——他當時改過的一些作業，最近在網路上賣得7753美元，其中包括25%付給拍賣公司的費用。買者身分不明。

現居南加州任職財務顧問的Brian Thomas曾是Myles Bass那堂課的學生之一，他發現這些作業可能具有潛在價值，委託波士頓拍賣公司RR Auctions出售。

作業上都沒有馬斯克的簽名，他只標註了姓名縮寫EM，也很少完整寫下什麼字。根據RR Auctions的說法，馬斯克的簽名很罕見，該公司曾以1383美元賣出過一幀馬斯克的簽名照。

馬斯克在Thomas作業上留下的唯一評語，是因為後者用了髒字解釋一家公司狀況「雪上加霜」須研擬退場策略，馬斯克畫線標註用字「不雅」，然後扣了Thomas兩分。Thomas解釋那是想逗教授笑的課堂笑話，不知道改作業的人會是馬斯克。

這些作業原本被塞在家中車庫，Thomas找高中畢業紀念冊時翻了出來，但最先注意到作業上有馬斯克名字和縮寫的是Thomas的兒子。Thomas說他自己不太記得那時的馬斯克。

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