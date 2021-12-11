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馬斯克：想辭職 全職網紅

編譯季晶晶／綜合報導

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克9日在推特開玩笑地貼文表示，他正考慮辭職，改行當全職網紅（full-time influencer），並詢問網友意見，在推特引發騷動，美國知名的YouTube頻道經營者「Mr Beast」更表示，他願意提供教學。

美國證管會9日公布的申報資料顯示，馬斯克再出售約93.4萬股特斯拉持股，取得11億美元，以便為行使股票選擇權買進217萬股支付稅款。他11月8日以來累計已賣出約1,103萬股特斯拉股票，更接近他向網友承諾的出售10%特斯拉持股目標。他上月在推特開投票詢問網友是否該出售10%持股，承諾將遵循投票結果，過半投票的網友支持他賣出持股。

不過，這位以不按牌理出牌聞名的執行長9日又推文說：「考慮辭工當全職網紅，你們覺得呢？」他沒有多加解釋。

這則推文立刻在超過6,500萬名追隨者之間引發騷動，網友紛紛「獻策」，包括要他開設YoTube頻道，知名YouTube頻道經營者（YouTuber）「MrBeast」還回應：「我可以教你怎麼帶進YouTube流量！」

目前還不清楚馬斯克是不是認真的，但以他過往的發言來看，應該是開玩笑意味居多，因為他1月表示，預期還會再當特斯拉執行長「好幾年」。

除了領導特斯拉，馬斯克也是太空探索公司SpaceX的創辦人和執行長，同時領導神經科技新創事業Neuralink和基礎建設公司The Boring Company。

不過，許多人都說馬斯克早就是「網紅」了，他常在推特發表自己對經濟和加密貨幣等議題的看法，還會跟上網友流行放上「迷因圖」（meme），他的影響力甚至大到光以幾則推文就能影響加密貨幣的漲跌。

不過，特斯拉的股東和監管當局有時不太欣賞他的幽默，例如他在2018年4月1日愚人節貼文說，特斯拉已經破產，拖累特斯拉股價暴跌；美國證管會也因為他聲稱將讓特斯拉下市的推文，而在去年控告他。

在馬斯克擴大出售特斯拉持股的消息傳出後，特斯拉股價10日早盤跌約1%。除了馬斯克，許多企業創辦人和領導人今年也都利用股價在歷史高點的時機賣股。

華爾街日報在分析研究業者InsiderScroe的數據後指出，今年來有48位企業執行長，因賣股而各進帳逾2億美元，人數幾乎是2016到2020年間平均內部人賣股的四倍，包括Google共同創辦人佩吉和布林、戴爾處創人戴爾，以及臉書母公司Meta平台執行長祖克柏等。

法律未要求高階主管說明賣股票的原因，也很少有人講明白，但此時正值華府國會議員盤算著要加稅，以支應「重建美好未來」（Build Back Better）法案的支出。

特斯拉執行長馬斯克9日在推特開玩笑地貼文表示，他正考慮辭職，改行當全職網紅。（美...
特斯拉執行長馬斯克9日在推特開玩笑地貼文表示，他正考慮辭職，改行當全職網紅。（美聯社）

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