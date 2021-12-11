美明年要推亞洲經濟協議

拜登政府已設定目標，希望在明年與亞洲國家簽訂一項「非常強而有力」的經濟架構協議。 （美聯社）

美國商務部長雷蒙多 9日表示，拜登 政府已設定目標，希望在明年與亞洲國家簽訂一項「非常強而有力」（very powerful）的經濟架構協議，聚焦供應鏈 協調、出口管制及人工智慧（AI）標準等三大領域。

彭博資訊報導，雷蒙多在出席彭博資訊於紐約總部的圓桌論壇時表示，拜登政府預見的是「為新經濟制定的新經濟架構」，希望「能在明年、明年第1季啟動流程」。這項協議最後可能不會是須經美國國會批准的傳統貿易協議，「這將不是貿易協議，但將非常強而有力」。

雷蒙多說，美國尋求與亞洲達成的架構協議將「很有彈性」，一些國家可能不想簽署協議的所有元素，美國的目標不只是和日本、新加坡、澳洲及紐西蘭的亞洲已開發國家加強互動，還包括馬來西亞、越南及泰國等新興經濟體。

她說，與亞洲加強互動是美國總統拜登的優先要務。

經濟部10日對此表示，此為美方構想，尚未到具體規畫階段，未來若能具體落實，我方期盼加入這個「印太經濟架構」。

她說：「我很希望在12個月後重返此地時，能有已簽署的內容，說明我們已取得進展。」她說，她上周訪問亞洲的行程，就是要評估各國對於拜登團隊不打算展開傳統貿易談判的條件下，與美國經濟對話的意願，她也強調美國「目前」不考慮重新加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

雷蒙多說，美國尋求的架構協議將特別關注半導體等關鍵產品供應鏈，目標是建立「針對供應鏈的活躍與長期合作」，處理過去生產商和用戶缺乏協作的問題，美國政府把所有「利害關係人」召集在一起開會，有助提高整體供應鏈的透明度與信任，非美國企業也能從美國強化國內晶片生產的支持措施中受惠，關鍵是在美國完成生產，「我們這麼倚賴台灣，是美國的問題所在」。

她也說，亞洲經濟架構另一元素，就是讓彼此出口管制更加一致，限制敏感產品流向中國和其他專制政權，若美國對出口到大陸的特定半導體設備實施管制，美國的盟友卻沒有，使中國能從美國盟邦取得，「這是沒用的」。

新經濟架構第三個領域為制定AI與網路安全的技術標準和規則，美國將與盟友共同「定義負責任而符合倫理道德的AI」標準，「這是彌足珍貴的」。