我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

美明年要推亞洲經濟協議

編譯黃淑玲、記者江睿智／綜合報導
拜登政府已設定目標，希望在明年與亞洲國家簽訂一項「非常強而有力」的經濟架構協議。 （美聯社）
拜登政府已設定目標，希望在明年與亞洲國家簽訂一項「非常強而有力」的經濟架構協議。 （美聯社）

美國商務部長雷蒙多9日表示，拜登政府已設定目標，希望在明年與亞洲國家簽訂一項「非常強而有力」（very powerful）的經濟架構協議，聚焦供應鏈協調、出口管制及人工智慧（AI）標準等三大領域。

彭博資訊報導，雷蒙多在出席彭博資訊於紐約總部的圓桌論壇時表示，拜登政府預見的是「為新經濟制定的新經濟架構」，希望「能在明年、明年第1季啟動流程」。這項協議最後可能不會是須經美國國會批准的傳統貿易協議，「這將不是貿易協議，但將非常強而有力」。

雷蒙多說，美國尋求與亞洲達成的架構協議將「很有彈性」，一些國家可能不想簽署協議的所有元素，美國的目標不只是和日本、新加坡、澳洲及紐西蘭的亞洲已開發國家加強互動，還包括馬來西亞、越南及泰國等新興經濟體。

她說，與亞洲加強互動是美國總統拜登的優先要務。

經濟部10日對此表示，此為美方構想，尚未到具體規畫階段，未來若能具體落實，我方期盼加入這個「印太經濟架構」。

她說：「我很希望在12個月後重返此地時，能有已簽署的內容，說明我們已取得進展。」她說，她上周訪問亞洲的行程，就是要評估各國對於拜登團隊不打算展開傳統貿易談判的條件下，與美國經濟對話的意願，她也強調美國「目前」不考慮重新加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

雷蒙多說，美國尋求的架構協議將特別關注半導體等關鍵產品供應鏈，目標是建立「針對供應鏈的活躍與長期合作」，處理過去生產商和用戶缺乏協作的問題，美國政府把所有「利害關係人」召集在一起開會，有助提高整體供應鏈的透明度與信任，非美國企業也能從美國強化國內晶片生產的支持措施中受惠，關鍵是在美國完成生產，「我們這麼倚賴台灣，是美國的問題所在」。

她也說，亞洲經濟架構另一元素，就是讓彼此出口管制更加一致，限制敏感產品流向中國和其他專制政權，若美國對出口到大陸的特定半導體設備實施管制，美國的盟友卻沒有，使中國能從美國盟邦取得，「這是沒用的」。

新經濟架構第三個領域為制定AI與網路安全的技術標準和規則，美國將與盟友共同「定義負責任而符合倫理道德的AI」標準，「這是彌足珍貴的」。

拜登 雷蒙多 供應鏈

上一則

馬斯克：想辭職 全職網紅

下一則

馬斯克批過的作業 拍得7753元

延伸閱讀

世報稅務理財11日線上講座：拜登稅改對企業個人影響

世報稅務理財11日線上講座：拜登稅改對企業個人影響
民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局
美媒：內唐亞胡率先恭賀拜登當選總統 川普暴怒飆髒話

美媒：內唐亞胡率先恭賀拜登當選總統 川普暴怒飆髒話
德媒：拜登抵制北京冬奧 不如穿「聲援香港」外套參加

德媒：拜登抵制北京冬奧 不如穿「聲援香港」外套參加

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效