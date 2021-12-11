海運危機推升通膨 燒到2023年

新冠疫情引爆全球海運危機，延誤商品到貨。圖為美國洛杉磯長堤港。(路透)

路透報導，因新冠疫情 而起的全球海運危機，延誤商品到貨，同時助長通膨的效應，看起來會一直持續到2023年。

根據波羅的海貨運指數（FBX），目前40呎貨櫃的運價雖已自9月歷史高點11,000美元回跌約15%，然而疫情之前運價僅1,300美元。全球貨品90%靠海運運輸，如此高昂的運費勢必加重全球通膨壓力。Xeneta分析師 桑德預測，貨櫃運價恐怕無法在2023年以前回到正常。

Berenberg分析師估計，上個月初，全球11%的載貨貨櫃塞在海路運輸網中，雖然比8月最嚴重的時候舒緩一些，但還是比疫情前的7%高。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的資料顯示，在全球最大貨櫃港之一的美國洛杉磯／長堤 港，一艘貨輪10月底時完成卸貨回頭所需時間，是疫情前的兩倍。RBC分析師特蘭也表示，即使洛杉磯／長堤港達成每周多處理3,500個貨櫃的目標，2023年以前也還不太可能清完積壓的貨櫃。

聯合國上個月一份報告指出，高昂的海運價格威脅全球經濟復甦，可能從現在到2023年之間，使全球進口物價最多上揚11%，消費者物價增加1.5%。